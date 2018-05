vor 23 Min.

Musiker finanzieren Halle mit

Bei den Kellmünzern stehen heuer zwei Großprojekte an.

Von Armin Schmid

Gleich zwei Großprojekte stehen beim Musikverein Kellmünz derzeit im Vordergrund. Einerseits muss die Musikkapelle die Vereinstracht erneuern und andererseits rückt der Neubau der Sporthalle, in der das Probelokal untergebracht ist, immer näher.

Der Vorsitzende Florian Zanker berichtete, dass für 2018 eine weitestgehend komplette Ersatzbeschaffung der Trachten vorgesehen ist. Derzeit sei man mit verschiedenen Anbietern in Kontakt, um die Materialauswahl und Kosten zu klären. Danach wird ein Gesamtförderantrag erarbeitet, mit dessen Hilfe die Zuschusssituation geklärt werden soll.

Was die Sporthalle angeht, stehe bereits ein Finanzierungsplan, hieß es während der Versammlung des Musikvereins. Florian Zanker geht davon aus, dass der Neubau machbar und finanzierbar ist. Der Musikverein werde 10000 Euro beisteuern und sich mit Eigenleistungen in gleicher Höhe beteiligen. Zanker meinte, dass dieser Beitrag angesichts der Nutzung durch die Musiker ausreichend sei. Hauptnutzer sei schließlich der TSV Kellmünz. Aber die Summen seien nicht in Stein gemeißelt. Je nach Art des Betreiberkonzepts sei noch Gestaltungsspielraum gegeben. „Wir sollten uns am Hallenneubau beteiligen, alles andere wäre ein unverzeihlicher Fehler“, sagte er.

Die Eigenmittel könnte man eventuell noch nach oben schrauben. Allerdings müssten auch die finanziellen Mittel für die neue Vereinstracht eingeplant werden.

Musikalisch gesehen sieht der Vorsitzende die Kellmünzer auf dem richtigen Weg. Mit anspruchsvoller Konzertliteratur, Marsch- und Kirchenmusik, traditioneller Blasmusik sowie Partymusik habe man alles geboten, was das Musikerherz begehrt. Diese Vielfalt und Abwechslung auf durchweg hohem Niveau sei ein Alleinstellungsmerkmal des Musikvereins Kellmünz. Eine größere Anschaffung hat der Verein, laut Kassier Johannes Renz, mit einer Musikanlage für rund 15000 Euro im vergangenen Jahr bewältigt.

