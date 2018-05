04.05.2018

Musikfestival für Kinder und Jugendliche

„Mubab“ präsentiert sich und Instrumente

Das Musikwerk Babenhausen – kurz Mubab – veranstaltet am Sonntag, 6. Mai, im Rahmen der Kulturtage ein Kinder- und Jugend-Musikfestival. Es findet in der alten Aula der Mittel- und Realschule statt. Beginn ist 14.30 Uhr. I-Karus-, Flöten- und Trommelgruppen eröffnen die Veranstaltung. Bis zum Abschlusskonzert um 17 Uhr bieten sich den Besuchern Einblicke in das Können der verschiedenen Ensembles und Instrumentengruppen. Dazwischen können die Besucher auch verschiedene Instrumente kennenlernen. Zur Zeit werden beim Musikwerk Babenhausen rund 200 Schüler von 16 Lehrern unterrichtet. Die Instrumente reichen von Akkordeon bis Tuba, Geige oder E-Gitarre. Der Eintritt zum Kinder- und Jugend-Musikfestival ist frei. (clb)