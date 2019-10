vor 56 Min.

Musiknacht 2019: Illertissen wird zur Partymeile

Trotz des nicht gerade einladenden Wetters kamen Tausende zur Illertisser Musiknacht 2019. An 25 Schauplätzen war ein vielseitiges Programm geboten.

Trotz kühler Temperaturen feiern tausende Besucher bei der Musiknacht 2019 in Illertissen. Hier gibt´s Fotos und ein Video.

Wer Popstars wie Mike van Hyke oder Ginger Wollersheim (samt Ehemann Bert) hautnah erleben wollte, kam bei der Musiknacht auf seine Kosten. Party pur, Klassik in den Kirchen oder Rock- und Popmusik in Kneipen oder Zelten - es gab Musik aller Stilrichtungen in vielen Formationen.

28 Bilder Musiknacht Illertissen 2019: Die schönsten Fotos Bild: Alexander Kaya

Der Partyauftakt verlief teilweise zögerlich, wohl auch wegen der unsicheren Witterung. Doch das Wetter hielt, und bald strömten die Besucher von allen Seiten. Das Gefühl von Kälte wich bei zunehmender Partylaune.

Musiknacht 2019: Organisatorin zieht positive Bilanz

Und gefeiert wurde weit nach Mitternacht. Als Organisatorin zieht Illertissens Kulturreferentin Susanne Schewetzky eine positive Zwischenbilanz: „Bis jetzt habe ich nur gute Stimmung erlebt. Ich freue mich, dass junge und ältere Menschen gemeinsam feiern.“ (lor)

