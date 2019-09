vor 1 Min.

Musiknacht Illertissen 2019: Termin, Datum, Programm, Orte, Anfahrt

Musiknacht Illertissen: Tausende Besucher werden am Mittwoch erwartet. An 25 Orten spielen verschiedene Bands. Lesen Sie hier mehr zu Termin, Datum, Programm und Anfahrt.

Die Musiknacht in Illertissen findet am 2.10.2019 statt. Termin, Programm, Datum, Orte und Anfahrt - hier finden Sie alle nötigen Informationen im Überblick.

Die Musiknacht in Illertissen lockte im vergangenen Jahr etwa 6000 Besucher an und Anfang Oktober ist es nun wieder so weit. Der Termin steht fest: Am 2.10.2019 gibt es in Illertissen an verschiedenen Orten wieder etliche Bands und ein vielseitiges Programm. Hier gibt es mehr Infos zu Datum, Uhrzeiten und Anfahrt.

Musiknacht Illertissen: Termin mit Datum und Uhrzeit

Die Musiknacht findet am Mittwoch, 2. Oktober, in Illertissen statt. Von 19 bis 02 Uhr in der Früh wird den Zuhörern an den verschiedensten Orten alles geboten, was das musikalische Herz begehrt. Laut Susanne Schewetzky sei die Musiknacht eine Erfolgsgeschichte, die sich über die letzten Jahre hinweg durchgezogen habe. Sie ist für die Organisation des städtischen Events zuständig, das sich in diesem Jahr auf über 20 verschiedenen Bars, Kneipen und Lokalitäten verteilt.

Musiknacht in Illertissen: Programm und Orte im Überblick

Heuer findet die Musiknacht an 25 unterschiedlichen Spielorten statt. Sei es klassisch mit dem Kammerorchester des Kollegs, rockig mit Edelstoff oder eine Karaoke-Party – es ist wieder so einiges geboten.

In diesem Jahr sind folgende Lokalitäten dabei:

Evangelische Gemeinde: twenty3strings/ bluesproject

Evangelische Christuskirche : Ökumenische Lobpreis-Band Altenstadt – „Kommt singt mit uns“

– „Kommt singt mit uns“ Weinhandlung Vollmann: hotline

Pils Bar Eck: Gentlemen of Rock und Big Gunz

und Backhaus Häußler: Crossover

Vöhlino: Merk Brother´s

Café Carina: Oldie Nacht mit den New Sannies

Projekt Gastraum: Sonic Boom Band

Café Schneewittchen: Heaven´s Gate

WunderBar (Dogan Stube): Cuba Night

Gaststätte bei Janni: Griechischer Abend

FFW Gerätehaus: Maybacher & Frinds

Schranne: Tanzmusik mit den Old Dreams

Sparkasse/ Sparkassensaal: G´spielt und Blosa

Sparkasse/ Kompetenzzentrum: Kammer-Kolleg-Orchester

Sparkasse Kundenhalle: Vernissage mit Bildern von Josef Schäfer "Abenteuer Polarkreis"

L´ANGOLO: Italienischer Abend

Kath. Kirche St. Martin: Orgelkonzert/ Kirchenchor und Kammerchor St. Martin

Da Peppe: Senza Nome

Rose: Kismet

Café am Markt: WOX

Jugendhaus: Kante

Gasthof Krone: Überraschungsmusik

Illerfactory: Mike van Hyke präsentiert Fam. Wollersheim

Cafe Freeda: Latino Night

Anfahrt: Illertisser Musiknacht 2019 mit Taxi-Points

Eine Neuerung der diesjährigen Musiknacht in Illertissen ist die Einrichtung sogenannter Taxi-Points: Es wird am Taxistand Bahnhof, Carnac-Platz (Parkplätze), Martinsplatz, Kreuzung vor Müller bei den Parkplätzen an der Ulmer Straße und am Reichshof neben dem Rathaus eine Stelle geben, an der sich mehrere Taxen sammeln, die die Besucher dann bequem nach Hause bringen.

Ebenso bieten die Veranstalter in diesem Jahr wieder Shuttle-Busse auf den Strecken zwischen Illertissen und Ortsteilen, Illertissen und Altenstadt sowie Illertissen und Dietenheim an.

