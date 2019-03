vor 60 Min.

Musikschule Dreiklang: Für Bellenberg gibt es Geld zurück

Die Musikschule Dreiklang in Bellenberg.

Räte beschließen Etat der Musikschule und freuen sich über die finanzielle Lage.

Von Regina Langhans

Ganz neue Töne hat die Musikschule Dreiklang heuer bei der Jahresrechnung 2018 angeschlagen: Der für Bellenberg angefallene Beitrag ist unter der zuletzt im Gemeinderat festgelegten Obergrenze geblieben. Noch besser: Die Kommune erhält Rückzahlungen in Höhe von 10161 Euro. Musikschulleiter Christoph Erb stellte das Zahlenwerk vor und sagte zum Haushalt 2019: „Es gibt keine wesentlichen Änderungen gegenüber 2018.“ Für Bellenberg sind das gute Aussichten. Der Rat beschloss die Jahresrechnung einstimmig.

In den Vorjahren waren – wie berichtet – die Beiträge für Bellenberger Musikschüler an die Drei-Kommunen-Einrichtung immer wieder gestiegen. Daher hatten die Räte mit Blick auf den eigenen klammen Etat eine Beitragsobergrenze von 530 Euro pro Unterrichtsbelegung und Jahr festgelegt und diese – analog zu den anderen gekürzten Vereinszuschüssen – um fünf Prozent reduziert. Daraus ergab sich ein Betrag von 503,50 Euro. Umso größer nun die Freude über die Rückzahlung.

Erb erklärte, dass diese durch mehrere Faktoren zustande gekommen war: Zum einen sei die Schülerzahl auf 99 gesunken. Sodann mache sich das neue Berechnungssystem bemerkbar: Die Zuschüsse der Gemeinde errechnen sich nicht mehr nach Schülerzahl sondern nach Anzahl ihrer Belegungen. Denn es besteht ja die Möglichkeit, mehrere Kurse zu belegen. Auf den einzelnen Schüler umgelegt, bezuschusste Bellenberg die Schule vergangenes Jahr mit 480,50 Euro und liegt damit unter der selbst gesteckten Obergrenze. Die Elternbeiträge waren mit 44,4 Prozent höher als der kommunale Anteil in Höhe von 39,7 Prozent. Bellenberg zahlte 17,33 Prozent des Gesamtvolumens. Für 2019 sind 102 Schüler gemeldet, an Kosten pro Belegung 498,79 Euro veranschlagt. Für den geplanten Umzug von Dreiklang sind 2000 Euro vorgemerkt, so Erb.

