Musikschule Dreiklang ist gut durch die Corona-Zeit gekommen

Die Musikschule Dreiklang hat in allen drei Orten Unterrichtsräume. Der Standort in Bellenberg wurde im vorigen Jahr bezogen.

Plus Schulleiter Christoph Erb zieht eine positive Bilanz: Aus Bellenberg, Vöhringen und Illertissen kommen mehr Schüler. Und die Kommunen bekommen Geld zurück.

Von Regina Langhans

Die Drei-Kommunen-Musikschule Dreiklang hat das Corona-Jahr dank der eigenen Flexibilität mit Online-Unterricht und staatlicher Hilfen gut überstehen können. Dies war der Jahresbilanz zu entnehmen, die Schulleiter Christoph Erb bereits den Ratsgremien in Bellenberg und Illertissen vorgetragen hat. Im Stadtrat Vöhringen steht der Termin noch bevor.

Musikunterricht mit Hilfe von Medientechnik war im Lockdown notwendig. Bild: Regina Langhans

Positiv machte sich der neue Abrechnungsmodus bemerkbar, in dem die Zahl der Unterrichtsbelegungen zugrunde gelegt wird und nicht mehr die der Teilnehmer. Erfreulich sind auch neue Schüler und die ausgelaufenen Ansprüche an den in Ruhestand verabschiedeten Musikschuldirektor Ralf Hoffmann. Alle drei Mitgliedskommunen bekommen heuer von ihren angezahlten Monatspauschalen Geld zurück, was der Schulleiter auf sorgsames Wirtschaften zurückführt: „Sie sehen, wir sind sparsam umgegangen.“ Wie die nächste Bilanz ausfällt, hänge auch von der staatlichen Unterstützung während des zweiten Lockdowns ab, so Erb.

Das hat die Musikschule Dreiklang im vergangenen Jahr eingenommen

Gesamthaushalt Die Beitragszahlen für die einzelnen Kommunen errechnen sich aus dem Wirtschaftsjahr der Musikschule insgesamt. Die Finanzierung der Gesamtausgaben von rund 724.674 Euro setzt sich zusammen aus Unterrichtsentgelten und Spenden in Höhe von 296.710 Euro, das sind 40,94 Prozent aller Kosten. 20,2 Prozent davon werden durch Zuschüsse in Höhe von 146.393 Euro bestritten und der Anteil der kommunalen Förderung beträgt 281.571 Euro, umgerechnet 38,85 Prozent. Zu leisten sind neben Personalausgaben, dem Löwenanteil im Etat, etwa auch Ausgaben für Versicherungen, Gema- und Rundfunkgebühren, Instrumentenpflege, Fortbildungen, Büromaterial oder die EDV-Ausstattung.

Interessant dabei ist, dass 8,4 Prozent der Unterrichtsbelegungen von Schülern außerhalb der Mitgliedskommunen wahrgenommen wurden. Die angesetzten Haushaltszahlen für das begonnene Unterrichtsjahr orientieren sich an denen von 2020, Kostenanpassungen inbegriffen. Erb geht von 569 Belegungen aus, pro Belegung legen die Kommunen 494,85 Euro drauf, was eine Gesamtförderung von 281.571,12 Euro darstellt. Der gesamte Vermögenshaushalt, aufgeteilt in kommunale und die Musikschule allgemein betreffende Anschaffungen, beträgt rund 9577 Euro und wird mit dem Verwaltungshaushalt so verrechnet wird, dass alles auf null ausgeht. Daher also Geld zurück oder nötigenfalls Nachzahlungen.

Die Gemeinde Bellenberg bekommt über 12.000 Euro zurück

Bellenberg 97 Schüler und somit 17 Prozent der gesamten Belegungen kamen aus Bellenberg. Zuzüglich der Schüler sonstiger Orte erhöhte sich diese Zahl auf 18,62 Prozent. Das von der Kommune übernommene Defizit betrug etwa 52.428 Euro. Nach Verrechnung mit der dafür im Verwaltungshaushalt veranschlagten Vorauszahlung (66.000 Euro) und abzüglich der Investitionskosten beziehungsweise des Vermögenshaushalts (1378 Euro) bekommt Bellenberg 12.193 Euro zurück.

Mehr als 45 Prozent der Schüler kommen aus Illertissen

Illertissen 259 Schüler und somit 45,5 Prozent der gesamten Belegungen errechneten sich aus Illertissen. Zuzüglich der Schüler sonstiger Orte erhöhte sich diese Zahl auf 49,71 Prozent. Das von der Kommune getragene Defizit betrug 139.969 Euro. Nach Verrechnung mit der dafür im Verwaltungshaushalt veranschlagten Vorauszahlung (162.000 Euro) und abzüglich der Investitionskosten beziehungsweise des Vermögenshaushalts (3918 Euro) erhält Illertissen rund 18.112 Euro zurück.

