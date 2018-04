vor 26 Min.

Musikschule ebnet Weg für neue Gebühren

Mitglieder des Vereins stimmen für eine Erhöhung. Neuer Leiter soll bald feststehen.

Die Mitglieder des Musikschulvereins „Dreiklang“ haben sich kürzlich versammelt. Sie erfuhren, dass die Stelle des Schulleiters zum neuen Schuljahr wieder besetzt werden soll und stimmten einer Erhöhung der Beiträge zu. Diese wurden als „moderat beschrieben: Sie liegen im bereich von einem bis drei Euro bei 45 Minuten Einzelunterricht, hieß es.

Vorsitzende Simone Vogt-Keller, Bürgermeisterin in Bellenberg, berichtete über das Geschäftsjahr 2017. Das 30-jährige Bestehen der Musikschule Dreiklang wurde im November im Wolfgang-Eychmüller Haus in Vöhringen gefeiert – Ehemalige, Schüler, Lehrer und Elternband wirkten mit. Vogt- bedankte sich bei dem stellvertretenden Schulleiter Oliver Petermann, der im Sommer 2017 aus der Schulleitung ausgeschieden war. Danach zeichnete Christoph Erb kommissarischer Schulleiter für die Belange der Musikschule zuständig. Die vakante Stelle des Schulleiters wurde ausgeschrieben und soll zum neuen Schuljahr besetzt werden, hieß es.

Erb berichtete über die Entwicklung des Schulbetriebes: Es wurden 604 Schüler von 32 Lehrern unterrichtet, die Fächer wurden 676 mal belegt. Oft wurde musiziert: Es gab Konzerte untzer anderem für das Landratsamt Neu-Ulm, die Pflegeheim GmbH im Alb-Donau-Kreis, den Lions-Club Illertissen sowie im Auftrag der Städte Illertissen und Vöhringen. Erb hob die Rolle von Förderverein und Sponsoren hervor, ohne einige Fächer nicht hätten nicht angeboten werden können.

Die Beschlüsse zum Geschäftsjahr 2017, zum Haushaltsplan für 2018 sowie für die Gebührenerhöhungen wurden von den Mitgliedern einstimmig gefasst.

Dass die Eltern der Musikschüler künftig für den Unterricht mehr zahlen müssen, war bereits durch die Beratungen in den Trägerkommunen Illertissen, Vöhringen und Bellenberg bekannt gewesen. Das bisherige Finanzierungsmodell stand dabei mitunter in der Kritik. Es sei „undurchsichtig“, hatte es in Illertissen geheißen. (az, caj)

