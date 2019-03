vor 41 Min.

Musikschule zahlt Stadt Vöhringen Geld zurück

Trotz der guten finanziellen Lage hatte der Dreiklang-Chef 2018 nicht immer einen Grund zur Freude. Woran das lag.

Von Felicitas Macketanz

Die Musikschule Dreiklang, die von den Kommunen Vöhringen, Illertissen und Bellenberg getragen wird, steht finanziell gut da. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Immer wieder sorgten die Gelder für die Einrichtung in der Vergangenheit für Diskussionen. Besonders im Bellenberger Gemeinderat gingen die Meinungen zu den Kosten auseinander. 2018 folgte dann eine Art Zäsur: Der neue Leiter Christoph Erb veranlasste, wie berichtet, eine finanzielle Neuberechnung, damit die Kosten gerechter verteilt werden können. Bis dato wurden die Gelder über einen Pauschalbetrag der Kommunen kassiert – egal, wie hoch die tatsächlichen Ausgaben waren. Das führte dazu, dass der Überblick über die Finanzen teils unübersichtlich wurde. Jetzt, also ein Jahr nach dieser Neukalkulation, zeigt sich, ob die Berechnungen sinnvoll waren. Die Stadt Vöhringen hat sich als erste der drei Kommunen mit der Jahresrechnung 2018 befasst. Und allen Grund zur Freude.

Musikschule wurde von der Regierung von Schwaben kontrolliert

Denn sie bekommt Geld zurück: an die 10000 Euro, wie Erb am Montagabend im Haupt- und Umweltausschuss sagte. Der Grund dafür sei, dass die Stadt zuvor zuviel Geld in die Musikschule gesteckt habe. Berechnet werden die Kosten, die für die zwei Städte und die Gemeinde Bellenberg anfallen, nach den Belegungszahlen der Schüler. Einerseits aus ihren eigenen Orten sowie auch anteilig der auswärtigen Kinder und Jugendlichen. Laut Erb musste Vöhringen 182 Belegungen tragen, was 108000 Euro oder knapp 32 Prozent entspricht. Bellenberg finanzierte bei 99 Belegungen rund 17 Prozent (63000 Euro) der Musikschule und Illertissen übernahm im Jahr 2018 mit fast 51 Prozent den Löwenanteil von rund 140000 Euro. Insgesamt gab es im vergangenen Jahr 630 Belegungen.

Neben den Kommunen wird Dreiklang auch zu etwa 44 Prozent aus Unterrichtsentgelten und Spenden sowie zu 15 Prozent aus Zuschüssen finanziert. Doch die gibt es nur, wenn es sich auch um eine staatlich anerkannte Musikschule handelt – und das wurde dem Leiter im vergangenen Jahr noch einmal deutlich vor Augen geführt.

Mehr als 200 Schulen sollen überprüft werden

Denn die Regierung von Schwaben, die als Aufsichtsbehörde eben für diese Zuschüsse verantwortlich ist, kontrollierte diverse Musikschulen – darunter auch Dreiklang. „Im Bayerischen Musikschulengesetz stehen Dinge drin, an die man sich zu halten hat“, erklärte Erb auf Nachfrage. Unter anderem benötige jede Lehrkraft eine Lehrbefähigung, um an einer von der Regierung anerkannten Einrichtung unterrichten zu dürfen. Er nannte ein Beispiel: Studiere man Posaune und erlange dafür eine staatliche Anerkennung als Lehrer, wäre das Unterrichten natürlich kein Problem. Nebenbei noch Tenorhorn zu lehren allerdings schon – trotz der staatlich anerkannten Befähigung für die Posaune. Außerdem sei auch der Titel „Musikschule“ geschützt, so Erb.

Dreiklang wurde unter die Lupe genommen

Warum nun auf einmal die Regierung von Schwaben die Musikschule Dreiklang genauer unter die Lupe genommen hat, weiß er nicht. Es könnte sein, dass eine andere Einrichtung auf die hiesige aufmerksam gemacht habe und so der Stein ins Rollen gebracht wurde, mutmaßt er. Grund zur Panik bestand und besteht nicht, wie Erb betonte: „Es ist alles erledigt. Wir sind clean.“ Das endgültige Ergebnis stehe aber noch aus. Drei Monate habe er benötigt, um alle erforderlichen Unterlagen der Lehrer zu bekommen und weiterzuleiten. Denn immerhin arbeiten 24 Pädagogen bei Dreiklang. Laut Erb sollen wohl auch die anderen Musikschulen in ganz Bayern überprüft werden – und das sind mehr als 200 Stück. Für die Einrichtungen, die ihre Anforderungen nicht erfüllen können, verheißt das nichts Gutes. Die müssten Erb zufolge ihre Zuschüsse zurückzahlen, im schlimmsten Fall wird der Titel aberkannt – das wäre das Aus für die Einrichtungen.

Bürgermeister Karl Janson zeigte sich erleichtert darüber, dass die Schule abgesichert sei. Die Hauptausschuss-Mitglieder segneten die Jahresrechnung 2018 ab.

