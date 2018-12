vor 60 Min.

Muss Babenhausen effizienter arbeiten?

Marktrat Deggendorfer regt an, die Arbeit im Rathaus effizienter zu gestalten.

Marktrat Josef Deggendorfer will eine Liste, in welchen Bereichen es klemmt.

Von Sabrina Schatz

Es dauert oftmals zu lange, bis Projekte in Babenhausen umgesetzt werden: Diese Meinung hat der Babenhauser Marktrat Josef Deggendorfer von der Fraktion der Freien Wähler in der vergangenen Sitzung des Gremiums geäußert. Er stellte einen Antrag an die Verwaltung: „Ich fordere eine Liste, die zeigt, wo es überall klemmt.“

Seiner Ansicht nach werden Sanierungsprojekte „aus Kapazitätsgründen, wie man so sagt“ aufgeschoben werden. Deggendorfer nannte Beispiele: „Wir wollten die Rechbergstraße dieses Jahr sanieren. Bis heute habe ich nichts gehört, ob die Ausschreibung gestartet ist.“ Außerdem bestehe Handlungsbedarf beim Leichenhaus auf dem Friedhof, wo sich Wasserschäden ausbreiteten. Bürgermeister Otto Göppel antwortete, dass die Ausschreibung der Aufträge für die Straßensanierung laufe. Die Schäden am Leichenhaus seien bekannt und sollen behoben werden. Dies änderte nichts an Deggendorfers Ansicht: Der Marktgemeinderat und die Verwaltung müssten sich überlegen, wie sie effizienter arbeiten und die zunehmenden Aufgaben – auch bürokratischer Art – schultern können.

Er schlug vor, dass sich Babenhausen mit anderen Gemeinden oder nahegelegenen Städten zusammenschließen und Experten für bestimmte Bereiche festlegen könnte, etwa für den Hochbau oder Sanierungen. Stünde ein Spezialist mit Know-How in einem bestimmten Gebiet zur Verfügung, könne die Gemeinde wesentlich schneller reagieren, so seine Meinung. „Dann könnte sich zum Beispiel jemand auf Knopfdruck um das Stellen von Anträgen kümmern.“ Göppel erklärte, dass es für eine Marktgemeinde mit weniger Mitarbeitern schwieriger sei als für eine Stadt, explizite Fachgebiete zuzuteilen.

