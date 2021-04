Mutter findet gestohlenes Rad ihrer Tochter in Vöhringen wieder

Eine Mutter hat das gestohlene Mountainbike ihrer Tochter in Vöhringen wiedergefunden. Der aktuelle Besitzer behauptet, er habe das Zweirad von einem Freund erworben.

Das seit Weihnachten 2019 gestohlene Mountainbike ihrer Tochter hat eine Frau in in der Industriestraße in Vöhringen wiederentdeckt. Wie die Polizei mitteilt, stand das Fahrrad verschlossen vor einem Wohnanwesen. Das Zweirad wurde Ende 2019 von einem unbekannten Tätet geklaut. Die Frau verständigte allerdings erst am Montag, nach dem Wiederauffinden, die Polizei und meldete den Diebstahl.

Besitzer will das Rad für 50 Euro von einem Freund gekauft haben

Die Beamten konnten durch einige Ermittlungen den 34-jährigen Besitzer des Fahrrades ausfindig machen. Der Polizei zufolge gab dieser an, dass er das Mountainbike im Frühjahr 2020 von einem flüchtigen Bekannten für 50 Euro gekauft hätte. Laut den Beamten liegt der Zeitwert des Fahrrades schätzungsweise bei 500 Euro. Daher wurde gegen den Mann ein Strafverfahren wegen Hehlerei eingeleitet. Die Ermittlungen zum eigentlichen Fahrraddieb dauern derzeit noch an. (AZ)

