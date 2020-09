vor 19 Min.

Nach Beschwerden: Kellmünz verschärft die Regeln für Kleinfeuerwerke

Plus Bisher hat Kellmünz das Zünden von Raketen und Böllern meist genehmigt. Doch manche Bürger fühlen sich davon gestört. Nun reagiert die Gemeinde.

Von Armin Schmid

Wenn bei privaten Feierlichkeiten um Mitternacht Raketen in den Nachthimmel abgefeuert werden oder Böllerschüsse einen runden Geburtstag oder einen Festtag ankündigen, stößt dies bei den Dorfbewohnern nicht immer auf Gegenliebe. So ist dies laut Bürgermeister Michael Obst auch in Kellmünz. „So ein Anlass sorgt eben nur bei einer kleinen Personenzahl für große Freude, aber bei einer Vielzahl von Bürgern für Beeinträchtigung der Nachtruhe und Verärgerung“, sagt er.

Betroffen von den Auswirkungen eines privaten Kleinfeuerwerks seien eben ganze Wohnviertel. In letzter Zeit sei es jedes Mal nach einem Feuerwerk auch zu Beschwerden gekommen. Oftmals werde geschildert, dass die Haustiere verängstigt sind. Manchmal seien es die Mitbewohner selbst, die sich beeinträchtigt oder gestört fühlen. Die Modalitäten für die Genehmigung von Kleinfeuerwerken haben daher während der letzten Kellmünzer Marktgemeinderatssitzung für weiteren Beratungsbedarf gesorgt.

Anlass für die Beratungen war eine Beschwerde

Bislang wurden in Kellmünz alle Kleinfeuerwerke, die aufgrund eines besonderen Anlasses beantragt wurden, auch genehmigt. Angrenzende Nachbarn, insbesondere Eltern mit kleinen Kindern und Tierhalter, mussten vorab informiert werden. Zudem musste der Brandschutz beachtet werden.

Anlass für die jüngsten Beratungen war eine Beschwerde gegen ein Feuerwerk. Dieses endete erst gegen 1 Uhr, ein Nachbar musste aber zur Frühschicht aufstehen. Laut dem Bürgermeister lag eine Genehmigung für das Feuerwerk vor.

Gebühr wird erhöht

Die Gemeinderäte verfolgten letztlich das Ziel, Kleinfeuerwerke räumlich und zeitlich einzuschränken und auch die Gebühren neu zu regeln. Kleinfeuerwerke dürfen in Kellmünz künftig nur noch zwischen 6 Uhr und 22 Uhr gezündet werden, an Samstagen bis 24 Uhr. Konkret festgelegt wurden auch die Anlässe, zu denen ein Feuerwerk zulässig ist. Dazu zählen der 18. Geburtstag, eine Hochzeit, einzelne runde Geburtstage und auch Vereins- und Firmenjubiläen. Im Umkreis von 100 Metern um Kirche und Friedhof sind Feuerwerke nicht erlaubt. Die Gebühr für die Genehmigung wird von bisher zehn auf 50 Euro erhöht.

