Nach Corona-Fall: Zulassungsstelle Neu-Ulm beendet eingeschränkten Betrieb

Wegen eines Corona-Falls herrschte zuletzt Notbetrieb in der Behörde. Jetzt werden die Öffnungszeiten kurzfristig sogar erweitert.

Die KFZ-Zulassungsstelle in Neu-Ulm kann ab Dienstag, 27. April, den eingeschränkten Betrieb wieder beenden. Das teilte das Landratsamt am Montagabend mit. Dann können Bürgerinnen und Bürger die Zulassungsstelle in Neu-Ulm wieder mit und ohne vorherige Terminvereinbarung besuchen.

Zudem werden am Dienstag, 27. April, und Mittwoch, 28. April., die Öffnungszeiten in der Zulassungsstelle in Neu-Ulm ausgeweitet. Geöffnet ist dann von 7.30 bis 12.30 sowie von 13.15 bis 15.30 Uhr. Für Donnerstag und Freitag bleibt es bei den regulären Öffnungszeiten.

Zulassungsstelle Günzburg half Neu-Ulmer Kollegen aus

Die Zulassungsstelle Illertissen hat noch bis einschließlich Freitag, 30. April, täglich von 7.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Voraussichtlich ab dem 3. Mai gelten dann von Montag bis Freitag die Öffnungszeiten 8 bis 12.30 Uhr.

Grund für die Einschränkungen war ein Corona-Fall in der Zulassungsstelle in Neu-Ulm.Besonders bedankt hat sich das Landratsamt bei der Zulassungsstelle in Günzburg. Diese hatte während des eingeschränkten Betriebes in Neu-Ulm die dortige Zulassungsstelle unterstützt. Dadurch konnten Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Neu-Ulm für ihre Außerbetriebsetzungen von Fahrzeugen sowie die Vergabe von Kurzzeitkennzeichen und Ausfuhrkennzeichen die Zulassungsstelle in Günzburg nutzen. Diese Amtshilfe endete am Montag wieder. (AZ)

