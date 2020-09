vor 16 Min.

Nach Corona-Pause: Der rollende Ponyhof gastiert in Illertissen

Plus Für den Betrieb der Sperlichs ist das Gastspiel in Illertissen im September die Premiere in diesem Jahr. Die Familie plagen große Existenzsorgen.

Von Regina Langhans

Fröhliche Musik klingt über den Festplatz, den unübersehbar Wohnwagen, Zelt Hüpfburg und Manege des Rollenden Ponyhofs der Familie Sperlich in Beschlag genommen haben. Er gastiert in Illertissen nicht zum ersten Mal auf seinen Tourneen durch ganz Deutschland. Es ist das erste Gastspiel nach Corona: Die Zwangspause hat dem Ponyhof schwer zugesetzt.

Die Saison des rollenden Ponyhofes sollte im März beginnen - dann kam Corona

Unter den kleinen Besuchern hat er schon etliche Fans, und die nähern sich mit erwartungsvollen Augen der bunten Manege. Auch Lias Buling aus Illertissen, noch keine drei Jahre alt, zählt zu ihnen. Schließlich war er schon vergangenes Jahr auf dem Ponyhof zu Gast. Bereitwillig lässt er sich von Albano Sperlich auf eines der 13 Pferde setzen und durch die Manege führen. Seine Mama bleibt außerhalb, er winkt ihr ganz aufgeregt zu. Die Älteren trauen sich einen Ausritt zu, den sie bei sicherer Begleitung in die umgebende Natur unternehmen.

Doch die Idylle trügt: Für Sperlich hat gerade erst, im September, die Saison begonnen. Das Gastspiel in Illertissen ist gewissermaßen seine Premiere nach acht Monaten Winter- und Coronapause. „Wir sind Freiluftveranstalter und pausieren in der kalten Jahreszeit.“ So wollten sie im März ihre Tournee starten, mit vielen lange vorab gebuchten Terminen, doch da machte ihnen das Covid-19-Virus einen Strich durch die Rechnung.

Der Ponyhof gastiert bis zum 20. September in Illertissen

Sperlich sagt: „Erst wurden die Sommerfeste und Feiern abgesagt, dann sagten deren Veranstalter uns ab.“ Denn der Ponyhof wird auch von Privatleuten etwa für Geburtstage engagiert. Bis er wieder neue Genehmigungen erhielt, sei wertvolle Zeit verstrichen, so der Ponyhofbesitzer.

Sperlich stammt aus einer traditionsreichen Zirkusfamilie und hatte vor fünf Jahren die Idee, in Anlehnung an die Immenhof-Filme mit Pferdegeschichten seinen eigenen Ponyhof zu gründen. Dieser hat nun mächtige Existenzsorgen. „Wir freuen uns über jeden einzelnen Besucher und hoffen auf einen schönen Herbst“, sagt er. Seine Familie ist in Neuburg an der Kammel im Landkreis Günzburg gemeldet, kommt also aus der Region. Bis einschließlich 20. September kann der Ponyhof auf dem Illertisser Festplatz jeweils von Donnerstag bis einschließlich Sonntag von 15 bis 18 Uhr besucht werden.

