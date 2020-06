vor 27 Min.

Nach Diebstahl: Mehr Sicherheit für Tabernakel in Vöhringer Pfarrkirche

Plus Im Frühjahr wurden sakrale Gegenstände aus der Vöhringer Michaelskirche gestohlen. Der dabei entstandene Schaden am Altar wird nun behoben.

Von Ursula Katharina Balken

Der Tag nach dem diesjährigen Aschermittwoch wird in die Annalen der Pfarrei Sankt Michael eingehen. Aber es ist kein erfreuliches Ereignis, worüber zu lesen sein wird. Der gewaltsam aufgebrochene Tabernakel in der Vöhringer Pfarrkirche und die Entwendung eines Kelches mit geweihten Hostien haben nicht nur die katholischen Gläubigen der Stadt geschockt. Und das Entsetzen über die Tat klingt bis heute nach. Wie Pfarrer Michael Straub mitteilt, will die Kirchenverwaltung den entstandenen Schaden nun beheben.

„Als Erstes wird jetzt ein neuer Tabernakel eingebaut, der weitaus besser gesichert ist“, teilt Straub mit. Die Kosten dafür belaufen sich auf 2000 Euro. Das nächste Projekt, das angegangen wird, ist die Wiederherstellung der Türen. Durch das gewaltsame Aufstemmen ist ein beträchtlicher Schaden entstanden, denn sie sind mit historischem Dekor geschmückt. Diese Maßnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Insbesondere die Außentür erhält eine einbruchsichere Schließung.

Die Schäden am Tabernakel wie an den Türen sind nicht durch eine Versicherung abgedeckt. So bittet die Kirchenverwaltung nun um Spenden. Zum Thema Tabernakel sagt Straub: „Der geistlichen Wunde und der Schuld, die damit verbunden ist, haben wir versucht durch das Sühnegebet und die eucharistische Anbetung zu begegnen, aber die Schäden wollen wir jetzt nach und nach beheben.“

Videoüberwachung ist im Gespräch

Laut Straub wird auch in Erwägung gezogen, eine Videoüberwachung im Außenbereich zu installieren. Die Eingänge der Michaelskirche, der Kirchplatz und der Vorplatz des Pfarrheims sollen vor Vandalismus besser geschützt werden. Diese Sicherungsmaßnahme hat aber auch ihren Preis. Die Kosten belaufen sich auf 30000 Euro. Spenden werden auch hierfür erbeten.

Auch in Bellenberger Kirchen stehen Projekte an

In der Bellenberger Kirche „Unsere liebe Frau vom Rosenkranz“ steht indes eine Rundumerneuerung der Orgel an, wenn das Instrument auf Dauer funktionieren und gut bespielbar bleiben soll. Der Zahn der Zeit hat an der Orgel genagt. So müssen manche Pfeifenfüße erneuert werden, ebenso die Elektrik, die nicht mehr den Sicherheitsvorgaben entspricht. Die größten Positionen, so Pfarrer Straub, sind jedoch die 25 Schleifzugmotoren, welche die einzelnen Register steuern. Diese Motoren könnten heiß laufen und stellen eine Brandgefahr dar. Auch dafür sind die Kosten beträchtlich, sie werden mit rund 13000 Euro angegeben. Auf eine Mithilfe der Gläubigen wird gehofft.

Aber auch in der Kirche „Sankt Peter und Paul“ stehen Reparaturen an. Das Gotteshaus ist für die Gottesdienste an Werktagen da und auch für Hochzeiten gefragt. Seit Jahren muss aber aus Sicherheitsgründen die Empore gesperrt bleiben. Vor einer Ertüchtigung der Empore muss die historische Orgel aus dem Hause Link in Giengen abgebaut werden. Sie ist als „Opus 6“ das zweitälteste Instrument der bekannten Orgelbaufirma im Bistum Augsburg. Im Zuge des Aufbaus und Abbaus kann das Instrument wieder funktionsfähig gemacht werden. Ein Zuschuss für die Standsicherung der Orgel wird von der Diözese erwartet. Die Pfarrei wird ebenfalls ihren Teil beisteuern.

Themen folgen