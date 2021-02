vor 32 Min.

Nach Diebstahl aus Hofladen in Altenstadt: Polizei ermittelt Tatverdächtige

Ein Pärchen hat mehrfach Lebensmittel aus einem Altenstadter Hofladen mitgehen lassen. Nun kann die Polizei von einem Ermittlungserfolg berichten.

Über mehrere Monate hinweg hat ein Pärchen in einem Hofladen in Altenstadt Lebensmittel gestohlen. Die Ermittlungen der Illertisser Polizei führten nun zu Tatverdächtigen. Es handelt sich nach Angaben der Beamten um einen 55-jährigen Mann und um eine 60-jährige Frau.

Auf richterliche Anordnung hin durchsuchte die Polizei die Wohnung des Mannes. Dort stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher und identifizierten auch die Frau als Mittäterin. Die beiden müssen sich nun wegen Betrugs strafrechtlich verantworten.

Verkauf in Altenstadter Hofladen läuft auf Vertrauensbasis

Wie berichtet war es in den zurückliegenden Monaten mehrfach vorgekommen, dass Unbekannte Lebensmittel aus einem Hofladen im Bereich eines landwirtschaftlichen Anwesens in Altenstadt entwendet hatten. Erste polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass ein Pärchen dort "eingekauft", allerdings viel zu wenig Geld in die bereitgestellte Kasse getan hatte. Der Schaden belief sich laut einer ersten Polizeimeldung im Januar auf etwa 150 Euro.

In dem Hofladen liegen selbst produzierte Lebensmittel zum Verkauf aus. Das Ganze basiert auf Vertrauen, weshalb kein Personal oder Verantwortlicher die Einkäufe überwacht. Die Illertisser Polizei wies in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass das Verhalten des Pärchens den Straftatbestand des Betruges erfülle. Um ein sogenanntes Kavaliersdelikt handele sich also keinesfalls. (az)

