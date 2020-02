Nach Drogenrazzia: Untereicher muss ins Gefängnis

Plus Das Landgericht Memmingen verurteilt einen 40-Jährigen. Neben Marihuana fand die Polizei bei ihm zwei alte Waffen, die nicht so harmlos sind, wie der Angeklagte wohl glaubte.

Rund 80 Marihuana-Pflanzen in verschiedenen Größen, ein Luftgewehr und zwei Armbrüste – eine davon wohl nur ein Spielzeug – hatte die Polizei im vergangenen April bei einer aufsehenerregenden Razzia in Haus und Scheune eines Untereichers gefunden. Weil der 40-Jährige kurzzeitig fliehen konnte, hatte die Polizei auch mit einem Hubschrauber nach ihm gesucht. Nach rund einer Woche Flucht wurde der Verdächtige festgenommen. Er musste sich nun vor dem Memminger Landgericht verantworten.

Waffenfunde im Haus: Angeklagter findet sie nicht so schlimm

Schon an den ersten beiden Verhandlungstagen ging es neben den Drogen immer wieder um die Waffen, die im Haus gefunden wurden. Nach Darstellung des Angeklagten seien die gar nicht so schlimm. Außerdem habe er sie ohnehin nie benutzt. Das Luftgewehr sei ein Erbstück und hatte dem verstorbenen Vater gehört. Geschossen hatte er damit vor Jahren ab und zu auf Dosen oder ähnliche Ziele. Am dritten Prozesstag gaben Experten ihre Einschätzung zu den Waffen ab. Demzufolge gehöre das Gewehr eher in die Kategorie Schießbudenausstattung. Mit einer der beiden Armbrüste könne man einen Menschen jedoch durchaus erheblich verletzen, so ein weiterer Waffenexperte. Zur Armbrust sagte der Mann zu Prozessbeginn, er habe sie mit 18 günstig in einem Ausverkauf erworben, aber jahrelang nicht mehr benutzt. Und: „Hätte ich gewusst, dass die so viel Ärger bringt, hätte ich sie schon längst entsorgt.“

Lagen die Waffen offen da - oder waren sie im Schrank verstaut?

Die Strafkammer versuchte herauszufinden, ob das so stimmt oder die Waffen doch häufiger in Benutzung waren. Im Nachhinein war das nicht so einfach. Denn Tatortbilder zeigen die Waffen mal an die Wand gelehnt, dann offen im Raum liegend – so als würden sie vielleicht doch regelmäßig verwendet werden. Laut Angeklagtem waren sie irgendwo in Schränken weggepackt. Auch bei den Befragungen der ermittelnden Polizisten ließ sich nicht mehr rekonstruieren, wer Armbrust und Gewehr wann wohin gelegt hatte. Es steht die Vermutung im Raum, dass die Polizisten die Waffen extra markant positioniert hatten, um für ihre Dokumentation bessere Fotos davon machen zu können.

Der Prozess zog sich insgesamt über drei Verhandlungstage hin, nun ist ein Urteil gefallen. Der Untereicher blieb bis zum Ende bei seiner Version der Geschichte: Er habe das Marihuana nur zum Eigenbedarf angebaut und rauche aus medizinischen Gründen, um seine Rückenschmerzen zu lindern. Die Strafkammer überzeugte er damit jedoch nicht. Richter Liebhart verurteilte den 40-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und drei Monaten. Und zwar wegen „Bewaffnetem Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht unerheblicher Menge“.

Mit einer Gefängnisstrafe ist es für den Mann nicht getan

Die Vorstellung, dass das Gericht wegen dieses Urteils davon ausgehe, der Angeklagte ziehe mit der Armbrust im Anschlag zum Drogenverkaufen los, sei jedoch falsch. Der Pressesprecher des Memminger Landgerichts, Klaus Brinkmann, erklärte zum rechtlichen Hintergrund: Für den Tatbestand des bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln müsse das Gericht nicht nachweisen, dass die Waffen explizit für den Handel mit Drogen genutzt werden. Laut Gesetz reiche ein räumlicher Zusammenhang, wenn also Drogen und Waffen beispielsweise im selben Kofferraum liegen.

Für den Angeklagten aus Untereichen ist es mit der Gefängnisstrafe nicht getan. Der Richter ordnete außerdem die Unterbringung in einer Entzugsanstalt an. Tests nach der Festnahme des Mannes hatten ergeben, dass er nicht nur Marihuana konsumiert hatte, sondern auch harte Drogen wie Kokain und Heroin. Das gab der Angeklagte auch zu. Während seiner rund einwöchigen Flucht habe er „alles eingeworfen, was er kriegen konnte“, sagte er zu Beginn der Verhandlung.

Das Urteil ist rechtskräftig.

Die Vorgeschichte zu dem Fall lesen Sie hier: