Nach Event-Wochenende in Illertissen können sich Veranstalter zurücklehnen

Auer Bimmelbahn, „Live im Sperrbezirk“ und Internationales Fest: Welche Bilanz die Organisatoren in Illertissen ziehen.

Von Regina Langhans

„Wochenend und Sonnenschein“ – den Ohrwurm vom Singphoniker-Konzert vom Dienstag hatte vielleicht noch mancher Illertisser im Kopf, der am Sonntag drauf das Internationale Fest am Marktplatz im Liegestuhl mitfeierte. Es war der gemütliche Ausklang eines Wochenendes voller Attraktionen: Einkaufsbummel, Fahrt mit der Auer Bimmelbahn, Rockmusik bei „Live im Sperrbezirk“ oder farbenfrohe Folkloretänze mit südländischem Flair auf der Showbühne mitten in Illertissen. Ein Wochenende ging zu Ende, über das die Veranstalter, Henning Tatje von der Stadt Illertissen, und Harry Heckenberger, Integrationsbeauftragter und Jugendpfleger der Kommune, erfreuliche Bilanz zogen. Lesen Sie auch: „Live im Sperrbezirk“: So war der Auftakt zwischen Bimmelbahn und Rock‘n‘Roll

Am Samstagvormittag zeigte sich das Wetter jedoch noch von seiner wechselhaften Seite. Doch die von Einzelhändlern und Werbegemeinschaft angekündigten Attraktionen waren, wie berichtet, dennoch für viele der Grund, zu kommen, die Auer Bimmelbahn tat ein Übriges. Tatje resümiert am Montag nach den Veranstaltungen: „Ich habe den ganzen Tag nur gute Stimmung verspürt, jeder gab sein Bestes.“ Einige Händler hätten bedauert, kurzfristig nicht länger öffnen zu können, wollten aber nächstes Mal dabei sein. Tatje habe sogar Gäste gesehen, die morgens in der Bimmelbahn und abends auf den Bänken bei „Live im Sperrbezirk“ saßen. Und abends spielte dann auch das Wetter wieder richtig mit: Die an die 800 Besucher blieben ganz vom Regen verschont. Auch am Sonntagnachmittag beim Internationalen Fest, das immerhin von rund 400 Menschen besucht worden sei, regnete es nicht.

Internationales Fest: Integrationsbeauftragter ist zufrieden

So ist der Integrationsbeauftragte Harry Heckenberger rückblickend Bürgermeister Jürgen Eisen und Henning Tatje dankbar, „dass sie das Super-Wochenende – trotz unklarer Wetterlage – nicht platzen ließen“. Samstags feierte die Marktplatz-Serie „Live im Sperrbezirk“ mit den Merk Brothers einen fröhlichen Saisonauftakt. Gefolgt von Firebound (lesen Sie dazu:Erst mit Nickelback auf der Bühne - und jetzt bei "Live im Sperrbezirk" ). Deren Schlagzeuger Matthias Müller und Bassist Fabian Ullmann hätten unentgeltlich beim Einrichten der Miet-Anlage mitgeholfen, so Heckenberger. Denn über Nacht musste wieder abgebaut werden. Das Internationale Fest hätte wohl noch mehr Gäste vertragen, findet Heckenberger rückblickend – deutet aber gleichzeitig an, das Fest 2020 in dieser Form wiederholen zu wollen.

Es begann heuer zur familienfreundlichen Nachmittagszeit mit Baris Experience. Von schwungvollen Rhythmen angelockt, bevölkerte sich nach und nach der Marktplatz, wobei die Liegestühle – Leihgabe eines anliegenden Cafés – besonders begehrt waren. Bald wurde es bunt, unter anderem mit türkischer Folklore.

Heckenbergers Bilanz am Montag: „Organisatorisch hat alles geklappt, samt engem Zeitplan, alles lief gut.“ Am Ende hätten nicht wenige in anliegenden Lokalen sogar noch weitergefeiert.

