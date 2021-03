18:00 Uhr

Nach Feuer bei Osterberg: Ermittler nehmen Brandort unter die Lupe

Plus Großer Schaden ist durch Feuer auf einem landwirtschaftlichen Anwesen bei Osterberg entstanden. Die Polizei ist der Ursache des Brandes auf der Spur.

Von Sabrina Karrer

Nach einem Großbrand nahe Osterberg am Donnerstagabend gehen die polizeilichen Ermittlungen zu dessen Ursache in dieser Woche weiter. Der entstandene Schaden ist beträchtlich: Die Flammen haben eine Maschinenhalle samt einer auf dem Dach installierten Fotovoltaikanlage sowie die Blockheizkraftwerke einer Biogasanlage komplett zerstört.

Am Montag waren Brandermittler der Kriminalpolizei Neu-Ulm und ein Gutachter des Landeskriminalamts vor Ort, um das Gelände an der Kreisstraße zwischen Osterberg und dem Ortsteil Weiler unter die Lupe zu nehmen. Die Ursachenforschung sei noch nicht beendet, war am späten Nachmittag zu erfahren. Am Dienstag würden die Arbeiten "mit schwerem Gerät" - einem Bagger - fortgesetzt.

Somit ist es laut einem Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West weiter unklar, warum das Feuer ausgebrochen ist. Auch die Schadenshöhe könne noch nicht exakt beziffert werden. Am Tag nach dem Brand hieß es, sie werde auf rund zwei Millionen Euro geschätzt.

15 Bilder Lagerhalle brennt nahe Osterberg aus: Bilder vom Einsatz Bild: Wilhelm Schmid

Wie berichtet, war am frühen Donnerstagabend die Maschinenhalle eines landwirtschaftlichen Anwesens in Vollbrand geraten. Da ein starker Wind wehte, griffen die Flammen kurze Zeit später auf die unmittelbar angrenzenden Blockheizkraftwerke der zum Betrieb gehörenden Biogasanlage über. Auch das Tragluftdach eines Gasspeichers wurde beschädigt, wodurch Gas ausströmte und sich entzündete. Eine weitere Halle war zwischenzeitlich ebenfalls vom Feuer bedroht. Die Löschkräfte konnten allerdings verhindern, dass die Flammen das Gebäude erfassten.

Mehr als 100 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus der Umgebung, der Polizei und des Rettungsdienstes waren bei dem Brand vor Ort. Die ersten Ermittlungen hatte der Kriminaldauerdienst Memmingen geleitet, dann übernahm die Kripo Neu-Ulm.

Lesen Sie auch: 20 Meter lange Flammen: Feuerwehren kämpfen gegen Großbrand bei Osterberg

Themen folgen