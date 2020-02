Nach Gerichtsurteil: Neuer Anlauf am Ahornweg

Plus Die Stadt Weißenhorn will einen neuen Bebauungsplan für das Areal neben den Tennisplätzen aufstellen. Der Tennisclub fordert eine Lärmschutzwand.

Die Stadt Weißenhorn unternimmt einen neuen Versuch, um einen Bebauungsplan für das ehemalige Leplat-Areal am Ahornweg aufzustellen. Mit einem einstimmigen Votum hat der Bauausschuss Investor Volker Munk ein Zeichen gegeben, dass die Stadt nach wie vor hinter dem geplanten Wohnbauprojekt steht.

Wegen formaler und inhaltlicher Fehler hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bekanntlich den Bebauungsplan Ahornweg aufgehoben. Zum einen hatte Bürgermeister Wolfgang Fendt eine Anlage des Dokuments nicht unterschrieben, zum anderen hatten die Richter Fehler beim Lärmgutachten festgestellt. Aus Sicht des Bürgermeisters lässt sich die Angelegenheit relativ einfach lösen. Doch die Meinungen der Beteiligten gehen nach wie vor auseinander.

Im Weißenhorner Rathaus fand ein gemeinsames Gespräch statt

Anwohner, der Vorsitzende des Tennisclubs Holger Weber und der Anwalt, der den Verein vertritt, trafen sich jüngst zum Gespräch mit dem Rathauschef, um darzustellen, welche Planung für die Wohnbebauung sie sich wünschen. Wie Fendt am Montagabend berichtete, legte der Investor daraufhin einen neuen Entwurf vor. Doch auch mit diesem wollen sich Anwohner und Tennisclub offenbar nicht abfinden. So fordert der Verein eine Lärmschutzwand, die Fendt wiederum nicht für notwendig hält.

Wenn man die Pultdächer weglasse und die sechs geplanten Häuser mit Flachdach baue, dann sei der Lärmschutz kein Problem, sagte Fendt nach der Sitzung im Gespräch mit unserer Redaktion. Er ging davon aus, dass sich alle Beteiligten darin einig seien. Doch Weber sieht das anders. Er kündigte gegenüber unserer Redaktion an, dass der TC nach Rücksprache mit dem Anwalt ein weiteres Gespräch im Rathaus führen wolle. Eine einvernehmliche Lösung liege ihnen weiterhin am Herzen, betonte Weber. Und: „Wir wollen auch künftig auf dem Gelände unseren Tennissport ausüben können und ein gutes Verhältnis zu den künftigen Nachbarn haben.“

Der Vereinsvorsitzende weist eine Behauptung vehement zurück

Aus Sicht der Stadträte steht außer Frage, dass es einen neuen Bebauungsplan braucht. Im Zuge dessen wird auch ein neues Lärmgutachten erstellt. Trotzdem wurden im Gremium Zweifel laut, ob Wohnhäuser und Sportgelände am Ahornweg langfristig kompatibel sind. So sagte Werner Weiss (WÜW): „Wir werden uns irgendwann mit der Frage befassen müssen, ob die Situation zukunftsfähig ist.“ Schon vor sechs Jahren habe man über den Bereich diskutiert, ergänzte Herbert Richter (SPD). Man hätte die Zeit nutzen können, andere Lösungen zu finden.

Er sei dafür, dass die Tennisplätze an der Stelle bleiben, sagte Michael Schrodi (CSU). Enttäuscht zeigte er sich allerdings davon, dass der TC sich nicht mehr an eine Vereinbarung erinnern könne. So sei der Verein damit einverstanden gewesen, dass auf dem Areal ein Baugebiet entsteht. Auf dieser Basis habe man 2013 schließlich auch den Erbpachtvertrag verlängert, sagte Schrodi.

Dem widersprach der TC-Vorsitzende am Dienstag allerdings vehement: Schrodis Behauptung sei falsch und an den Haaren herbeigezogen, sagte Weber. Zum damaligen Zeitpunkt seien die Villa und das Grundstück noch zum Verkauf gestanden. Darüber hinaus machte er noch einmal deutlich: „Grundsätzlich sind wir nicht gegen eine Bebauung.“ Der Bebauungsplan sollte aber rechtlich einwandfrei sein.

