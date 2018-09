05:30 Uhr

Nach Hundeattacke: Halter muss Geldstrafe zahlen

Der Terrier eines Memmingers biss einem Nachbarn in Oberschenkel und Wade. Der Besitzer musste sich vor Gericht verantworten.

Von Anja Worschech

Weil sein Jack-Russell-Terrier einen 80-jährigen Mann gebissen hatte, ist ein Memminger wegen fahrlässiger Körperverletzung zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro verurteilt worden. Der 63 Jahre alte Angeklagte räumte seine Schuld vor dem Amtsgericht Memmingen ein und entschuldigte sich im Gerichtssaal bei dem Geschädigten.

Der Vorfall hatte sich im März ereignet: Der 63-Jährige und der 80-Jährige, die im selben Haus in Memmingen wohnen, begegneten sich im im gemeinsamen, engen Hausflur. Beide Hundebesitzer hatten ihre Vierbeiner dabei. Der 80-Jährige nahm seinen kleinen Hund vorsorglich auf den Arm. Der angeleinte Terrier des 63-Jährigen rastete aus – und biss den 80-Jährigen in Oberschenkel und Wade.

Zwei Wochen war der Mann nach dem Angriff in ärztlicher Behandlung

Die Staatsanwaltschaft staunte über die Fotos der Bisswunden, welche die Richterin vorlegte. „So ein Jack Russel ist ein kleines Kraftpaket“, sagte der Verteidiger des Angeklagten. Der 80-jährige Mann hatte seine Wunden nach der Hundeattacke in der Klinik versorgen lassen. „Die haben mir die Fetzen runtergeschnitten“, berichtete er.

Auf Nachfrage der Staatsanwaltschaft räumte er aber ein, dass nichts genäht werden musste. Im Arztbericht ist von einer „oberflächlichen Verletzung“ die Rede, die mit Pflaster versehen werden musste. Zwei Wochen hatte er sich danach in ärztlicher Behandlung befunden. „Die Narbe spannt noch heute“, sagte der 80-Jährige vor Gericht.

Zu einer ähnlichen Attacke sei es bereits zwei Monate vorher gekommen: Die beiden Männer hatten sich draußen unterhalten – als der Terrier den 80-Jährigen unvermittelt am Schienbein packte. Auch damals habe die Wunde geblutet, sagte das Opfer vor Gericht. Der Angeklagte bestätigte: „Die beiden Hunde mögen sich nicht.“ Treffen die Tiere aufeinander, gebe es „immer Sodom und Gomorrha“. Sein Terrier komme mit anderen Rüden einfach nicht klar. Deshalb habe er ihn auch kastrieren lassen. „Das hat offenbar nicht geholfen“, sagte der Angeklagte vor Gericht.

Der 63-Jährige räumte ein: „Das war keine Absicht. Ich hätte dem Hund einen Maulkorb verpassen sollen.“ Er habe den Vierbeiner mittlerweile weggegeben. Zudem habe der Geschädigte ein Schmerzensgeld in Höhe von 500 Euro bekommen, wie der Rechtsanwalt des Angeklagten mitteilte.

Der Angeklagte hat ein langes Vorstrafenregister

Strafmildernd wirkten sich auch die Lebensumstände des Angeklagten aus. Seit zwei Jahren beziehe er Hartz IV, nachdem seine Transport-Firma insolvent gegangen sei, sagte der Mann in der Verhandlung. Noch heute bezahle er Schulden in Höhe von 12000 Euro ab. Auffällig war das lange Vorstrafenregister des Angeklagten – darunter Haftstrafen und mehrere fahrlässige Körperverletzungen, unter anderem im Straßenverkehr wegen Trunkenheit am Steuer. In zwei Fällen ist noch eine Bewährungsstrafe offen.

Die Staatsanwaltschaft schätzte das Verhalten des Hundes als „vorhersehbar und vermeidbar“ ein und verwies darauf, dass auf fahrlässige Körperverletzung bis zu drei Jahre Haft oder eine Geldstrafe stünden. Die Reue und das Geständnis des Angeklagten sowie das Schmerzensgeld für den Geschädigten rechnete die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten aber positiv an. Da der Hund zudem nicht mehr bei ihm lebt und der 63-Jährige umgezogen ist, kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass „derartige Vorfälle nicht mehr vorkommen werden“. Die Staatsanwaltschaft hielt eine Strafe von 120 Tagessätze zu je 15 Euro für angemessen. Der Rechtsanwalt des Angeklagten forderte 60 Tagessätze zu je 15 Euro mit der Begründung: „Das hätte jedem Hundebesitzer passieren können.“

Die Richterin verurteilte den 63-Jährigen angesichts seiner Schulden und seiner geringen Hartz IV-Einkünfte zu einer Geldstrafe in Höhe von 900 Euro, die er in 90 Tagessätzen zu je zehn Euro abzahlen muss. Der Angeklagte und sein Anwalt akzeptierten das Strafmaß. Das Urteil ist damit rechtskräftig.

