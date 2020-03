vor 54 Min.

Nach Kircheneinbruch in Vöhringen: Polizei sucht Zeugen

Drei Jugendliche sollen sich um den Tatzeitpunkt an der Kirche aufgehalten haben. Die Polizei sucht nach ihnen, weil sie sich Hinweise auf die Diebe erhofft.

Wie bereits mehrfach berichtet ist in der Nacht zum Donnerstag, 27. Februar, in die Vöhringer Pfarrkirche St. Michael eingebrochen worden. Alles zu der Tat, die bei den gläubigen Katholiken in der Stadt für Entsetzen sorgte, lesen Sie hier.

Die Polizei Illertissen sucht in diesem Zusammenhang nun nach drei bislang unbekannten Jugendlichen, die sich nach der Aschermittwochsmesse noch in dem Gotteshaus aufgehalten haben. Die drei betraten unter anderem die Empore. Die Jugendlichen werden von polizeilicher Seite als wichtige Zeugen angesehen. Laut einer anderweitigen Zeugenaussage sind die männlichen Jugendlichen etwa 16 bis 18 Jahre alt. Zwei waren eher von schlanker Statur, ein dritter hatte ein kräftiges, rundliches Gesicht. Einer der Jugendlichen trug ein Kapuzenshirt. Ein Weiterer hatte laut Zeugenaussage einen etwas dunkleren Teint. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen.

Inzwischen ist das Diebesgut wieder aufgetaucht, von den Einbrechern fehlt aber noch jede Spur. Lesen Sie dazu: Zufallsfund in Vöhringen: So tauchten die heiligen Gegenstände wieder auf

