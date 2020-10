10:57 Uhr

Nach Küchenbrand in Vöhringen: Sachschaden liegt bei 15.000 Euro

Samstagnacht wurde die Feuerwehr in Vöhringen zu einem Küchenbrand gerufen. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Mit der Meldung „Zimmerbrand mit Personen in Gefahr“ wurden in der Nacht zum Samstag gegen 01.45 Uhr die Feuerwehr Vöhringen, der Rettungsdienst und die Polizei zu einem Wohn- und Geschäftshaus an der Memminger Straße in Vöhringen alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass im Obergeschoß des Hauses eine Küche in Brand geraten war.

Laut ersten Erkenntnissen der Polizei war vermutlich Essen auf einem eingeschalteten Herd vergessen worden. Ein Mann und eine Frau unternahmen vor dem Eintreffen der Feuerwehr erste Löschversuche, die auch großenteils erfolgreich waren. Die Feuerwehr Vöhringen, die mit einem kompletten Löschzug und etwa 20 Aktiven anrückte, brauchte so nur noch Nachlöscharbeiten zu unternehmen.

9 Bilder Zwei Personen bei Küchenbrand verletzt Bild: Wilhelm Schmid

Feuerwehr musste in Vöhringen zu Küchenbrand ausrücken

Weitere drei Personen aus der Wohnung hatten sich auf einer daneben liegenden Terrasse in Sicherheit gebracht. Alle fünf betroffenen Personen wurden in einem der drei bereitgestellten Rettungswagen vom Notarzt auf Rauchgasinhalation untersucht. Die drei Personen, die sich auf die Terrasse gerettet hatten, waren unverletzt. Die beiden, die in der Wohnung geblieben waren und gelöscht hatten, sollten vorsorglich ins Krankenhaus gebracht werden, weil sie Rauchgas eingeatmet hatten. Letztlich wurde aber nur eine Person in die Klinik gebracht, weil die andere eine weitere Behandlung verweigerte.

Die Feuerwehr entfernte die verbrannten Teile der Küchenzeile, um sicherzustellen, dass keine versteckten Glutnester verblieben waren. Das heraus genommene Inventar wurde im Hof weiter abgelöscht; die Wohnräume wurden mit der Wärmebildkamera untersucht und das gesamte Haus mit Hochdrucklüfter rauchfrei geblasen. Der Sachschaden beträgt laut Polizei 15.000 Euro. (wis)

