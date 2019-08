vor 2 Min.

Nach Störungen im Mobilfunknetz: Anlagen wieder in Betrieb

Mehrere Wochen lang hatten O2-Kunden in Babenhausen und Umgebung Probleme mit dem Handyempfang. Das soll laut Anbieter nun vorüber sein.

Nach Störungen im Mobilfunknetz des Anbieters O2 im Raum Babenhausen, die sich über mehrere Wochen hinweg zogen, erhalten die Kunden nun eine positive Nachricht. Ein Pressesprecher des Konzerns Telefónica Germany teilte am Mittwoch gegenüber unserer Redaktion mit, dass die von einem Defekt betroffenen Stationen wieder in Betrieb gegangen seien. „Nun steht allen O2-Kunden vor Ort also wieder eine Mobilfunkversorgung in gewohnter Qualität zur Verfügung“, informiert der Sprecher.

Wie berichtet, mussten Nutzer in Babenhausen und umliegenden Orten mehrere Wochen lang mit schlechtem Handyempfang zurechtkommen. Die Ursache hierfür war laut dem Netzbetreiber ein größerer Defekt an einer Übertragungsstrecke zwischen Anlagen in Babenhausen, bei Klosterbeuren und in Oberschönegg sowie einem Netzknoten. Es kam dadurch zu Beeinträchtigungen im Mobilfunknetz. Mehr dazu lesen Sie hier: In Babenhausen streikt das Mobilfunknetz. (stz)

