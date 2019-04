16:50 Uhr

Nach Streit zwischen Lastwagen- und Traktorfahrer: Polizei sucht Zeugen

Auf der Straße in Illereichen kam es zum Streit.

Nach dem Streit der beiden Fahrzeugführer ist die Tür des Traktors beschädigt. Die Polizei ermittelt, wer Schuld ist.

In der Illereicher Großtorstraße ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Lastwagenfahrer und einem 60-jährigen Traktorfahrer gekommen. Das teilt die Polizei mit.

Der Traktorfahrer zwang den Lastwagenfahrer am Donnerstagnachmittag zum Anhalten, indem er mit seinem Fahrzeug die Fahrbahn versperrte. Der Mann wollte den 29-Jährigen darauf hinweisen, dass die Straße für ihn gesperrt ist. Anschließend berührten sich die beiden Fahrzeuge. Der 60-Jährige gab an, der jüngere Mann sei gegen seine Fahrertür gefahren. Der 29-Jährige wiederum sagte aus, die Tür des Traktors hätte gegen seinen Lastwagen geschlagen. An der Fahrertür entstand ein Schaden von geschätzten 200 Euro. Der 29-Jährige erstattete Anzeige wegen Nötigung.

Nun sucht die Polizei Zeugen. Unbeteiligte, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich bei Illertisser Inspektion unter der Telefonnummer 07303/96510 melden.

