Nach Trockenheit: Welche Pflanzen sollten in den Garten der Zukunft?

Trockenheit und Hitze haben den Pflanzen in der Region zugesetzt – wohl nicht zum letzten Mal. Fachberater Rudolf Siehler gibt Tipps, wie man seinen Garten fit für die Zukunft macht.

Von Marcus Golling

„Endlich!“ Rudolf Siehler steht in der Hütte und blickt durch die geöffneten Fenster nach draußen. Endlich Regen, endlich Wasser für die darbende Pflanzenwelt im Kreismustergarten. „Das ist für uns ein Segen in dieser Jahreszeit“, freut sich der Kreisfachberater für Gartenbau und Chef des rund 9000 Quadratmeter großen Lehrgartens zwischen Weißenhorn und Witzighausen. Siehler deutet auf den Kalender, auf den sein Kollege Eugen Schenk an jedem Arbeitstag die Regenmengen einträgt. Er blättert vom August zum Juli zurück: „Vier Wochen Trockenperiode mit nur acht Liter Regen pro Quadratmeter, das ist zu wenig“, so Siehler. Und das sieht man dem Garten, trotz größter Gießanstrengungen, auch an. Dieser Sommer hat Spuren hinterlassen.

Der Kreismustergarten, gegründet 1987 und seit 1992 von Siehler konzeptuell betreut, soll den Bürgern des Landkreises Neu-Ulm Anregungen und Informationen zur Bepflanzung und Pflege ihrer eigenen Gärten bieten, angefangen von Zierstauden über Gemüse bis hin zu Obstbäumen. Derzeit ist das Gelände vielleicht der ideale Ort, um die Auswirkungen von Hitze und Dürre in der Region zu studieren – und um die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Alarm-Stimmung herrscht im Kreismustergarten nicht

Der Regen hat mittlerweile wieder aufgehört, und Siehler steht an einem Beet mit Phlox-Pflanzen. „Sehen Sie, wie die Pflanze leidet!“, sagt er und greift mit der Hand nach einem Stängel. „Dorffreude“ heißt die Sorte der auch Flammenblumen genannten Gattung, die in vielen Ziergärten vertreten ist. Aber von Freude keine Spur: dürr, braun, traurig. Ganz anders „Winnetou“, dessen magentafarbene Blüten geradezu leuchten. Er gehört zu den großblättrigen Phlox-Sorten (Phlox amplifolia) – und diese vertragen die Hitze dem Fachberater zufolge generell besser. „Beim Kauf muss man darauf achten, die richtige Sorte für seinen Garten zu wählen“, rät Siehler. Ein wichtiger Tipp: Pflanzen, die für Freiflächen geeignet sind, vertragen Hitze und Trockenheit besser. Sollten die Sommer künftig also häufiger so werden wie 2018, sind sie die bessere Wahl.

Sollte dieser Fall eintreten, ist aber auch klar: Die Gärten hierzulande werden sich verändern. „Von dem wärmeren Klima profitieren vor allem Gewächse mit mediterraner Herkunft: im Garten etwa Lavendel und Rosmarin, bei den Topfpflanzen Oleander und Zitrone. „Rosen sind der große Gewinner“, so Siehler. Und das nicht nur vom Wuchs, sondern auch von der Gesundheit her, weil ein Sommer wie der aktuelle auch Pilzkrankheiten seltener macht. Und auch Wein profitiert: „Sorten, die früher gar nicht ausgereift sind, sind jetzt schon fast genießbar“, so der Experte. Aber Achtung: Mediterranes Klima im Sommer heißt nicht, dass die Sonnenliebhaber unter den Pflanzen auch den schwäbischen Winter überstehen. Beim Rosmarin, glaubt Siehler, könnte man es darauf ankommen lassen. Beim Oleander ganz sicher nicht. „Der Trend ist so, dass die Winter kalt bleiben.“

Im Kreismustergarten sieht man gesunde und dürre Phlox<b>.</b> Bild: Andreas Brücken

Klima-Alarmstimmung herrscht im Kreismustergarten nicht. Dafür gibt es dort zu viele Pflanzen, die gut mit den jüngsten Bedingungen zurechtgekommen sind. Gehölze wie Schmetterlingsstrauch oder Haselnuss zum Beispiel. Zwiebelgewächsen, so der Fachberater, ist ein trockener Boden sogar lieber. Und bei Obst und Gemüse gibt es, ausreichende Gießanstrengungen vorausgesetzt, gute Nachrichten: Die Tomaten sind klare Hitzegewinner, bei den Zucchini hingegen ist der Mehltau diesen Sommer ein größeres Problem als sonst. „Der Mehltau ist ein Hitzepilz.“ Kirschen gediehen prächtig, Birnen sehr gut. Beim Apfel hingegen Licht und Schatten: Es gibt viele Früchte, dafür sind sie oft klein. Siehler rät, schon jetzt die Fruchtmenge an den Ästen zu reduzieren und wurmige Exemplare vor der Reife abzupflücken. Gemischt ist das Bild bei den Sträuchern. Düster sieht es beim Holunder aus. „Auf der Alb, wo ich herkomme, gehen die Sträucher diesen Sommer reihenweise ein“, berichtet Siehler traurig. Liguster, Schlehe, Haselnuss und Heckenrose haben die trocken-heißen Tage hingegen sehr gut überstanden.

Mit Trockenheit und praller Sonne gut zurecht kommen Pflanzen, die aus Regionen stammen, in denen solche Bedingungen herrschen, etwa aus den baumlosen Hochlagen der Gebirge. Genau solche haben die Gärtner des Kreismustergartens im neuen Alpinum mit rund 800 Steingartenpflanzen – und hoffentlich auch bald mit vielen Eidechsen und anderen Tieren. Sieht er so aus, der Garten der Zukunft? Stein statt Grün? Siehler winkt ab. Aus seiner Sicht ist das eine Alternative für einen Teil des Areals. „Ein Steingarten heißt nicht, den ganzen Garten mit Steinen zuschütten und zwei Buchs reinsetzen.“ Eine bessere Alternative zeigt Siehler dahinter: Das Pflanzkonzept „Silbersommer“, eine Zusammenstellung verschiedener Stauden, speziell entwickelt für trockene, sonnige Standorte. Über ein bisschen Regen freuen sie sich manchmal trotzdem.

Auch ein Steingarten ist zu sehen. Bild: Andreas Brücken

Besichtigung: Der Kreismustergarten, gelegen an der Staatsstraße zwischen Weißenhorn und Senden, ist rund um die Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Von Mai bis Anfang Oktober sind an Sams-, Sonn- und Feiertagen nachmittags Vertreter der regionalen Gartenbauvereine vor Ort und geben Tipps.

