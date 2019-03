17:07 Uhr

Nach Überfall: Polizei befragt mehrere Personen

Vor drei Wochen wurde ein Mann in Illertissen angegriffen. Noch fehlt die heiße Spur. Aber das könnte sich ändern.

Fast drei Wochen sind seit dem Raubüberfall auf einen 31 Jahre alten Mann in Illertissen nun vergangen – eine heiße Spur zum Täter gibt es bisher nicht. Das sagte ein Mitarbeiter der Kriminalpolizei auf Anfrage. Die Ermittlungsarbeiten liefen weiter: „Wir sind dran“, so der Polizeisprecher. Zeugenhinweise zu dem Verbrechen seien bisher keine eingegangen, Ansatzpunkte habe die Polizei aber durchaus.

Plötzlich zückte der Mitfahrer ein Messer

Rückblick: Am Samstagabend, 16. Februar, hatte ein bislang unbekannter Täter den 31-Jährigen mit einem Messer bedroht und 70 euro Bargeld erbeutet. Danach ließ sich der Angreifer mit Auto in der Friedrich-Ebert-Straße absetzen. Dort verlor sich seine Spur. Kennengelernt hatten sich die Männer offenbar kurz vor der Tat (gegen 22 Uhr) am Bahnhof. Das spätere Opfer hatte dort vergeblich auf einen Bekannten gewartet und war dann mit dem Unbekannten ins Gespräch gekommen. Der 31 Jahre alte Mann hatte eingewilligt, seine spontane Bekanntschaft im Auto mit in die Beethovenstraße zu nehmen. Dort ging der Mitfahrer plötzlich zum Angriff über: Er würgte den 31-Jährigen und erpresste mit einem Messer da Geld und die Weiterfahrt.

Bisher liegen nur die Aussagen des Opfers vor

Wie die Kriminalpolizei weiter mitteilt, gibt es bisher lediglich die Aussagen des Opfers, das man aber für glaubwürdig hält. Die Ermittler wollen in der Sache weitere Befragungen vornehmen. Es gehe um drei bis fünf Personen, die möglicherweise etwas über den Täter oder die Tat wissen könnten, sagte der Mitarbeiter der Kripo weiter. Von dem Angreifer gibt es eine vage Beschreibung: Es soll es sich um einen 1,8 Meter großen, schlanken Mann handeln. (caj)

Wie der Überfall in Illertissen ablief:

