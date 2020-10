14:45 Uhr

Nach Überfall auf Senior: Polizei nimmt Mann fest

Plus Vergangene Woche wurde ein Rentner vor seinem Haus überfallen. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Die beiden Männer sitzen in Untersuchungshaft.

Gegen Mittag des 1. Oktobers ist ein 70-Jähriger vor der eigenen Haustür Opfer eines Raubüberfalls geworden. Die Täter schlugen den Mann mit einem Gegenstand auf den Kopf und stahlen das Bargeld, das der Senior bei sich trug. Die Räuber konnten zunächst fliehen, nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

Wie die Polizei mitteilt führten die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Im Zuge umfangreicher Ermittlungsmaßnahmen stießen die Kriminalbeamten in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft auf einen 37 und einen 46 Jahre alte Mann als Tatverdächtige.

Die beiden Verdächtigen haben keinen örtlichen Bezug zu Vöhringen. Sie konnten am Montag nach intensiver Fahndung durch Spezialkräfte im Raum Mittelfranken festgenommen werden. Am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen beide Männer, Polizeibeamte brachten sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an. (az)

