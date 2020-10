vor 18 Min.

Nach Überfall auf Senior: Polizei nimmt zwei Männer fest

Vergangene Woche wurde ein 70-Jähriger in Vöhringen brutal ausgeraubt. Nun sitzen zwei Verdächtige in U-Haft

Vergangene Woche wurde ein Rentner in Vöhringen brutal überfallen. Gegen Mittag des 1. Oktobers haben wohl zwei Männer den 70-Jährigen direkt vor der eigenen Haustür ausgeraubt.

Mutmaßlich zwei Täter schlugen den Mann mit einem Gegenstand auf den Kopf und stahlen das Bargeld, das der Senior bei sich trug. Die beiden Räuber konnten zunächst fliehen, nun hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen, wie die Ermittler mitteilen. Sie sprechen von einem „schnellen Ermittlungserfolg“.

Laut Polizei führten die unmittelbar nach der Tat eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vorerst zu keinem Erfolg. Rund 30 Polizisten suchten zunächst nach nur einem Täter, der zwischen 30 und 35 Jahre alt und 1,70 Meter groß beschrieben wurde. Dass bei der Tat wohl zwei Räuber am Werk waren, zeigte sich erst später.

Die Kriminalpolizei Neu-Ulm übernahm vor Ort die weiteren Ermittlungen. Im Zuge umfangreicher Maßnahmen stießen die Kriminalbeamten mit der Staatsanwaltschaft auf zwei 37 und 46 Jahre alte Männer als Tatverdächtige. Die Kripo arbeitete dazu eng mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

Die beiden Verdächtigen haben keinerlei örtlichen Bezug zu Vöhringen, heißt es im Polizeibericht. Sie konnten am Montag nach intensiver Fahndung durch Spezialkräfte im Raum Mittelfranken festgenommen werden. Am Dienstag erließ der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts auf Antrag der Staatsanwaltschaft Haftbefehl gegen beide Männer, Polizeibeamte brachten sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten. Die Ermittlungen dauern an.

Das 70-jährige Überfallopfer musste nach dem Raubüberfall wegen einer Kopfverletzung behandelt werden. Der Rettungsdienst hatte den Mann in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. (az)

Themen folgen