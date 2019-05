20:45 Uhr

Nach Übergriff: Frauen fürchten sich auf Friedhof

Die Illertisser Polizei sieht dazu keinen Anlass. Die Ermittlungen sind fast abgeschlossen.

Nach der sexuellen Belästigung einer älteren Frau im Bereich des Illertisser Friedhofs, fühlen sich Bürgerinnen dort offenbar unwohl. Dies teilte eine Illertisserin unserer Redaktion mit. Ursache sei eine nahe Asyl-Unterkunft, sagt sie. In dem Gebäude war der Mann untergebracht, der in dem Fall von Ende April als tatverdächtig gilt. Es handelt sich um einen 48-Jährigen aus Pakistan. Er soll die Frau unsittlich berührt haben. Nach dem Übergriff ermittelte die Polizei, auch ein Dolmetscher wurde hinzugezogen. Die Ergebnisse werden demnächst der Staatsanwaltschaft vorgelegt, sagt Alexander Kurfürst, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Illertissen. Dort wird nun entschieden, ob der Asylbewerber mit juristischen Folgen rechnen muss.

Polizei: Keine unsicheren Plätze in Illertissen

Er könne es verstehen, wenn sich Bürgerinnen nach dem Vorfall – er hat sich auf dem Friedhof und in der Friedhofstraße abgespielt – unsicher fühlten, sagt Kurfürst. Einen Anlass dazu sieht der Polizist nicht. „Es gibt in Illertissen keine Orte, wo man Angst um seine Sicherheit haben müsste.“ Bei der Belästigung habe es sich um einen Einzelfall gehandelt. Zwar werde der Friedhof von Bürgern als sensibler Bereich wahrgenommen, doch strafrechtlich betrachtet spiele das keine Rolle.

Der Tatverdächtige habe eine sogenannte Gefährder-Ansprache erhalten, so Kurfürst. „Wir haben ihm gesagt: ,So nicht’ – und das eindringlich.“ Eine gewisse „Grundvorsicht“ sollten Bürger grundsätzlich an den Tag legen, empfiehlt der Polizist. (caj)

Weitere Meldungen aus dem Blaulicht-Report:

Themen Folgen