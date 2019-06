vor 36 Min.

Nach Unfall: A7-Auffahrt in Richtung Norden gesperrt

Auf der A7 hat sich zwischen Illertissen und Vöhringen am Donnerstagvormittag ein Auffahrunfall ereignet.

In Illertissen ist die Autobahnauffahrt in Richtung Norden aktuell gesperrt. Es gibt einen langen Stau.

Stau reicht bis nach Altenstadt zurück

Nach Augenzeugenberichten reicht er fasst bis nach Altenstadt zurück. Aus Sicht der Einsatzkräfte könnte das bei den heißen Sommertemperaturen nicht unproblematisch sein. Wir berichten, sobald nähere Informationen vorliegen. (az)

