vor 22 Min.

Nach Unfall: Beteiligter lässt sich einfach Abholen

Eilig hatte es ein 39 Jahre alter Autofahrer am Donnerstagmittag nach einem Unfall in der Josef-Henle-Straße in Illertissen: Er ließ sich vom Ort des Geschehens abholen, noch bevor die Polizei eintraf. Die ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens.

Unfall in Illertissen: 39-Jähriger verlässt Ort des Geschehens

Verursacht hatte die Kollision eine 36-jährige Autofahrerin: Sie wollte von der Josef-Henle-Straße nach links in ein Grundstück einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt des 39-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000Euro. Der Mann wollte den Vorfall ohne Polizei reglen, heißt es. Doch die Frau verständigte die Ordnungshüter. Hierauf ließ sich der 39-Jährige abholen, er habe einen dringenden Termin. Ein Bekannter übermittelte seine Personalien an der Unfallstelle an die Polizei. Die ermittelt nun auch, ob das rasche Verschwinden des Beteiligten möglicherweise eine andere Motivation gehabt haben könnte, als den angegebenen Termin. (az)

