Nach Unfall in Untereichen geraten die Beteiligten in Streit

An einer engen Stelle in Untereichen touchierte ein 18-Jähriger den Randstein - angeblich weil er einem Lastwagen ausweichen musste. Der 18-Jährige und der Lastwagenfahrer geraten in Streit.

Nachdem es am Mittwoch in der Illertisser Straße in Untereichen einen leichten Verkehrsunfall gegeben hat, sucht die Polizei nun Zeugen. Gegen 18 Uhr soll ein 18-Jähriger mit seinem Auto in südlicher Richtung unterwegs gewesen sein. An einer Engstelle kam ihm ein Sattelzug entgegen, welcher an einem geparkten Fahrzeug vorbeifuhr. Der 18-Jährige musste deshalb nach rechts ausweichen und touchierte den Randstein. So entstand ein Sachschaden von geschätzten 500 Euro, berichtet die Polizei. Der 48-jährige Sattelzuglenker sei zunächst weitergefahren.

Deshalb soll der 18-Jährige gewendet haben und dem Lastwagen hinterher gefahren sein. Anschließend soll er den Lastwagen zum Anhalten gebracht haben. Die beiden Fahrer gerieten in Streit und kamen wenig später zur Polizei nach Illertissen. Dort erstatteten die Beteiligten jeweils Strafanzeige gegen den anderen. Doch die Schilderungen der beiden Männer widersprechen sich zum Teil. Die Polizei will den Sachverhalt klären und ist dazu auf die Hilfe von Zeugen angewiesen. Wer etwas von dem Vorfall mitbekommen hat, soll sich unter der Nummer 07303/9651-0 an die Ermittler wenden. (AZ)

Lesen Sie außerdem: