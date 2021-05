vor 38 Min.

Nach Urteil: Bürgermeisterin rehabilitiert Verwaltungsangestellte in Bellenberg

Das Rathaus in Bellenberg.

Plus Nach dem Urteil des Amtsgerichts Neu-Ulm über die Wahlpanne mahnen Freie Wähler und SPD zur Rückkehr zur Sachpolitik. Eine Mitarbeiterin der Verwaltung verlässt nun das Rathaus.

Von Regina Langhans

Ob es mit der öffentlichen „Rehabilitation“ der wegen Wahlfälschung verdächtigten drei Verwaltungsmitarbeiter in Bellenberg eine Kehrtwende gibt hin zu einer künftig konstruktiven Zusammenarbeit im Gemeinderat – das bleibt zu hoffen. Am Ende der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend trug Bürgermeisterin Susanne Schewetzky ( CSU) im Wortlaut das Urteil des Amtsgerichts Neu-Ulm samt Erklärungen dazu vor. Zumindest für die Freien Wähler, darunter auch Wolfgang Schrapp, kam das überraschend. Im Anschluss forderte Peter Gluche (CSU) von Schrapp als dem Initiator der Ermittlungen eine öffentliche Entschuldigung ein. Wie geht es weiter?

Themen folgen