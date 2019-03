17:30 Uhr

Nach Voting: Sasha singt nicht in Illertissen

Sasha wird nicht im „Projekt Gastraum“ ans Mikrofon treten. Das Lokal scheiterte in der Internetabstimmung an der starken Konkurrenz.

Von Felicitas Macketanz

Der deutsche Sänger Sasha wird nicht im „Projekt Gastraum“ ans Mikrofon treten. Das Lokal war, wie berichtet, einer von insgesamt sieben Bewerbern für ein sogenanntes Radio-7-Gaststuben-Konzert, scheiterte in der Internetabstimmung des Hörfunksenders aber an der starken Konkurrenz.

Das Rennen machte Gasthof Engel in Riedlingen-Daugendorf mit 30,8 Prozent der Stimmen. Sasha wird dort am 27. März auftreten. Das Illertisser Lokal „Projekt Gastraum“ lag abgeschlagen auf dem letzten Platz mit 6,3 Prozent, wie auf der Homepage des Radiosenders zu erfahren ist. Ebenfalls schlecht abgeschnitten hat die zweite Gaststube aus dem Landkreis mit 7,6 Prozent der Stimmen, das Wirtshaus zum Silberwald in Neu-Ulm.

