Nach Zebes Austritt: Hat die Babenhauser AfD eine Zukunft?

Plus Roman Zebe war bisher in erster Reihe auf Orts- und Landkreisebene aktiv. Wie die Reaktion des Kreisverbands nach seinem Austritt aus der umstrittenen Partei ausfällt.

Der Inhalt sei „derzeit nicht verfügbar“, ist auf dem Computerbildschirm zu lesen. Die Facebook-Seite des AfD-Ortsverbands Babenhausen ist am Dienstag augenscheinlich offline gegangen. Steht auch die Gruppe selbst vor dem Aus? Wie berichtet, ist der bisherige Kopf des Ortsverbands, Roman Zebe, aus der Partei ausgetreten und hat alle seine Ämter niedergelegt. Der Babenhauser war nicht nur auf lokaler Ebene, sondern auch im Kreisverband der Partei „Alternative für Deutschland“ aktiv. Er war Zweiter Vorsitzender und damit Stellvertreter Christoph Maiers. Der Memminger Landtagsabgeordnete und parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag wird dem rechtsnationalen „Flügel“ zugeordnet und gilt als intern umstritten.

Seinen Entschluss hat Roman Zebe am Montagabend über eine Pressemitteilung bekannt gegeben. Wie es zu dieser Kehrtwende gekommen war, ist nicht bekannt. Zebe verwies lediglich auf „persönliche Gründe“, wollte jedoch nicht näher darauf eingehen.

Ob Zebe seine nun Ex-Parteikollegen mit diesem Schritt überrumpelt hat? Auf Nachfrage unserer Redaktion lässt Reinhold Wechsel, Schatzmeister und geschäftsführendes Mitglied des AfD-Kreisverbands Unterallgäu/ Memmingen, in Vertretung Maiers wissen: „Die Entscheidung kam nicht überraschend. Der Kreisvorstand war vorab informiert.“ Außerdem stellt er klar: „Der Rückzug von Roman Zebe erfolgte aus rein persönlichen Gründen.“

Kreisverband: Zebes Schritt kam "nicht überraschend"

Wer dessen Ämter übernimmt, steht nicht fest. „Der Nachfolger wird in einer demokratischen Partei von der Mitgliederversammlung gewählt“, heißt es dazu vonseiten des Kreisverbands.

Zebe teilte gegenüber unserer Redaktion mit, dass die AfD-Ortsgruppe Babenhausen – die er im Spätsommer 2018 als erste und bis heute einzige im Landkreis Unterallgäu mitbegründet hatte – mit keiner eigenen Liste bei den Kommunalwahlen im März 2020 antreten werde.

Roman Zebe ist aus der AfD ausgetreten. Bild: Schatz (Archivbild)

Reinhold Wechsel antwortet auf die Frage nach der Zukunft der Partei im Fuggermarkt: „Die AfD-Ortsgruppe in Babenhausen besteht fort und wird auch in der Zukunft unter neuer Führung das politische Geschehen auf örtlicher Ebene mitgestalten.“ Auf die Kommunalwahl im kommenden Jahr habe Zebes Austritt „keine Auswirkungen“, so Wechsel und weiter: „Als breit aufgestellter Kreisverband mit einer aktiven Mitgliederschaft und kontinuierlichem Wachstum sind wir auch auf solche Entwicklungen vorbereitet.“ Auf erneute Nachfrage bestätigt Wechsel allerdings die Auskunft Zebes. „Eine Liste ,Babenhausen’ war und ist nicht geplant“, teilt er mit. Das hatte sich Anfang des Jahres noch ganz anders angehört: Zebe hatte eine eigene Liste als Ziel genannt. Auch einen Bürgermeisterkandidaten schloss er damals zumindest nicht aus.

Stellvertretender Vorsitzender der Babenhauser Ortsgruppe ist übrigens seit deren Gründung Roman Zebes Sohn, Peter Zebe. Er gehört als stellvertretender Schriftführer auch dem Vorstand des Kreisverbands an. (stz)

