Nach dem Iller-Musikfestival: Die Veranstalter ziehen erste Bilanz

Klassik, Musical, Volksmusik: Gemeinsam organisieren vier Orte viele verschiedene Veranstaltungen. Wie das Iller-Musikfestival bei den Besuchern ankam

Von Franziska Wolfinger

Mit viel „Freude“ ging das Iller-Musikfestival vergangenes Wochenende zu Ende. Das Musicalkonzert mit diesem Titel führten Schüler der Bischof-Ulrich-Grundschule und der Jugendkapelle Illertissen gleich zwei Mal auf: im Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen und im Kolleg der Schulbrüder in Illertissen. Es waren die letzten beiden von insgesamt 17 musikalischen Veranstaltungen, die im Rahmen des dritten Iller-Musikfestivals in den teilnehmenden Kommunen Illertissen, Vöhringen, Senden und Altenstadt stattgefunden haben.

Alle Konzerte waren gut besucht

Die Veranstalter ziehen eine durchweg positive Bilanz. Susanne Schewetzky, die in Illertissen für die Konzerte und Aufführungen verantwortlich war, ist zufrieden mit den Besucherzahlen in der Vöhlinstadt. Bereits die Auftaktveranstaltung vor gut zwei Wochen am 28. Juni sei ein Erfolg gewesen, sagt Schewetzky. Auf dem ehemaligen Baywa-Gelände spielte die Antenne- Bayern-Band. Auch wenn die Eröffnung in Illertissen stattfand, der Abend sei ein Fest für alle teilnehmenden Kommunen gewesen, so Schewetzky. Denn beim Iller-Musikfestival geht es, so wurde in diversen Grußworten immer wieder deutlich gemacht, um die verbindende Wirkung von Musik, die im Rahmen dieses Festivals auch die Orte im Illertal näher zusammenrücken lassen soll. So standen bei der Auftaktveranstaltung vor der Antenne-Bayern-Band Musiker aus den teilnehmenden Kommunen auf der Bühne: Für Vöhringen spielte die Blaskapelle Illerberg-Thal, aus Altenstadt kam die Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt, Illertissen war vertreten mit der Jugendkapelle BAB, in der junge Musiker aus Betlinshausen, Au, Bellenberg und Jedesheim spielen, und für Senden trat das Saxofonquartett der Musikschule auf.

Auch für den Vöhringer Bürgermeister Karl Janson war das Iller-Musikfestival ein Erfolg. Denn dass Musik eben keine Grenzen kennt, Menschen zusammenführt und die Zuhörer im Herzen erreicht, habe sich bei allen Veranstaltungen gezeigt. In Senden sei man ebenfalls sehr zufrieden mit der Veranstaltungsreihe gewesen, sagt Barbara Späth, die in Senden für die Organisation des Iller-Musikfestivals verantwortlich war. Alle drei Veranstaltungen seien gut besucht gewesen: Knapp 250 Zuhörer kamen zu den Cubaboarischen mit Leo Meixner und rund 200 Besucher waren bei dem Konzert des Projektorchesters aus schwäbischen und israelischen Schülern. Beim Bürgerfest feierten rund 1000 Gäste bei Auftritten der Band Allgäu-Power und der Musikvereinigung Senden-Ay-Oberkirchberg.

In Altenstadt konnten Bürger den Auftritt mitgestalten

In Altenstadt als kleinstem der vier teilnehmenden Orte gastierte das Showensemble Joy of Voice. Für den Auftritt habe es nur positives Feedback gegeben, sagt Kathrin Kehrer vom Markt Altenstadt. Das Besondere dabei: Durch einen Projektchor durfte jeder, der Lust hatte, bei dem Auftritt mitwirken. Knapp 30 Sängerinnen und Sänger, auch Kinder, haben sich dafür zusammengefunden. Altenstadt hat sich heuer zum zweiten Mal an der Veranstaltungsreihe beteiligt. Auch für eine kleinere Gemeinde lohnt es sich, dabei zu sein, findet Kehrer.

Tribute-Show zu Ehren des King of Pop, Michael Jackson. Bild: U. Balken

Insgesamt sei es ein buntes Programm gewesen, sagt Susanne Schewetzky. Von Klassik bei der Brunnenhofserenade in Illertissen bis zur Michael-Jackson-Tribute-Show in Vöhringen sollte für jeden etwas dabei gewesen sein. Schewetzky verweist außerdem darauf, dass bei rund der Hälfte der Veranstaltungen kein Eintritt verlangt wurde.

Auch heuer hat sich gezeigt, dass andere Kulturveranstalter sich gerne am Iller-Musikfestival beteiligen. So waren der ausverkaufte Auftritt der Singphoniker und der Liederabend mit Opernsängerin Christa Mayer auch Teil der Reihe Kultur im Schloss. Seit der ersten Auflage des Iller-Musikfestivals 2013 gebe es hier eine gute Zusammenarbeit, sagt Schewetzky. Weil das Festival heuer etwas später stattfand als gewöhnlich, sei auch das Illertisser Kammerorchester auf die Organisatoren mit der Bitte zugekommen, die Brunnenhofserenade, die traditionell Anfang Juli stattfindet, in das Programm zu integrieren.

Auch wenn es noch keine konkreten Pläne gibt: So erfolgreich das diesjährige Iller-Musikfestival für die Veranstalter war, wird in drei Jahren bestimmt die vierte Auflage folgen.

