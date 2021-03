vor 18 Min.

Nach schwerem Unfall in Illertissen: Senkrecht-Parkplätze sollen weg

Plus Eine Frau ist zwischen einem Auto und einer Hauswand eingeklemmt worden. Es war nicht der erste Unfall dieser Art in Illertissen. Die Stadt reagiert.

Von Franziska Wolfinger

Die Diskussion um gefährliche Senkrecht-Parkplätze in der Illertisser Hauptstraße ist nicht neu. Nach einem Unfall im Januar 2017, bei dem ein Kind schwer verletzt wurde, wurde ein Teil davon schon rückgebaut. Sechs solcher Stellplätze sind übrig geblieben. Dort gab es nun einen Unfall mit ganz ähnlichem Verlauf wie vor vier Jahren: Eine 81-Jährige rutschte beim Parken wohl von der Bremse auf das Gaspedal. Ihr Fahrzeug erfasste eine junge Frau, die auf dem Gehweg stand. Die 27-Jährige wurde zwischen Fahrzeug und Gebäudefassade eingeklemmt.

Die Frau erlitt sehr schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik, wo sie noch immer behandelt wird. Angesichts dieser Tragödie hat Bürgermeister Jürgen Eisen bereits reagiert und entschieden, das Thema baldmöglichst auf die Tagesordnung im Bauausschuss zu setzen. "Ich bin sicher, dass es eine Mehrheit für den Umbau der Parkplätze dort geben wird", sagt er gegenüber unserer Redaktion. Statt sechs Fahrzeugen hätten dann nur noch zwei Platz.

100 Prozent sichere Parkplätze gibt es auch in Illertissen nicht

Eisen sieht sich bei der Parkplatzfrage aber auch zwischen vielen Stühlen. Ein besonders gewichtiges Argument ist natürlich die Sicherheit für Fußgänger und Radfahrer. Doch auch Längsparkplätze bieten keine absolute Sicherheit. Eisen erinnert an einen Unfall, bei dem der Fahrer beim seitwärts einparken die Pedale verwechselt hatte und ins Schaufenster eines Illertisser Modegeschäfts gekracht ist. "Das war pures Glück, dass da gerade niemand stand", sagt der Bürgermeister.

Längsparkplätze seien kein Allheilmittel für die Verkehrssicherheit. Bei ihnen werden Radfahrer beim Rückwärtsausparken zwar nicht so leicht übersehen, doch zahlreiche Unfallstatistiken zeigen, dass auch sich unvermittelt zur Straße hin öffnende Autotüren zu vielen, teils schweren Stürzen, führen.

Für den Einzelhandel komme die Diskussion, möglicherweise die Parkplätze in der Innenstadt zu reduzieren, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, findet Eisen. Durch die Corona-Pandemie stecken die Geschäfte gerade ohnehin in einer schweren existenzbedrohenden Krise. Wenn sie dann irgendwann wieder regulär öffnen dürfen, brauchen sie die Parkmöglichkeiten. Gerade in Illertissen, wohin viele Kunden von außerhalb mit dem Auto kommen.

Vor vier Jahren wurde ein Kind in Illertissen schwer verletzt

Etwas entspannen dürfte sich die Parkplatzsituation in der Innenstadt, wenn die Illertisser Feuerwehr Mitte 2021 in ihr neues Gerätehaus umzieht. Dann werden am alten Feuerwehrhaus neue Parkmöglichkeiten frei, die bislang zum Beispiel als Alarmparkplätze für die Einsatzkräfte reserviert waren. Diese, wie auch die bestehenden Stellplätze am Schrannenplatz, liegen zwar nicht direkt vor den Geschäften. Doch die sind von dort aus in nur wenigen Minuten fußläufig zu erreichen. Das Parken am Schrannenplatz ist mit Parkscheibe für bis zu zwei Stunden kostenlos.

Ein Teil der Senkrechtparkplätze in Illertissen wurde bereits 2017 umgebaut. Damals war ein Sportgeländewagen aus einer der rechtwinklig zur Straße angelegten Stellfläche nach vorne auf den Gehweg gerollt und hatte dort einen zehnjährigen Buben erfasst und gegen eine Hauswand gedrückt. Das Kind erlitt schwere Verletzungen. Im Anschluss daran hatte die Illertisserin Gerti Kesslinger mehr als 150 Unterschriften gesammelt, um gegen diese gefährlichen Parkplätze zu demonstrieren.

Auch Verkehrsexperten des Landratsamtes Neu-Ulm hatten die Situation vor Ort begutachtet und empfohlen, die Senkrecht-Parkplätze vor dem Gebäude mit der Hausnummer 12 in der Hauptstraße umzubauen. Grund war nicht nur deren Bauart im rechten Winkel zur Straße. Sie waren außerdem zu kurz und der Gehweg zu schmal. Durch den Umbau sind damals zwei Stellflächen weggefallen. Bei einem weiteren Umbau nahe des Rathauses könnte sich die Zahl der Parkplätze sogar um vier reduzieren.

