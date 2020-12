12:18 Uhr

Nach spektakulärer Flucht: Polizei findet BMW-Fahrer

Ein Autofahrer war von Dietenheim über Landstraßen und Autobahn vor einer Polizeistreife geflohen. Jetzt konnten die Beamten den Mann ausfindig machen.

Diese spektakuläre Flucht vor der Polizei hatte Ende November für Aufsehen gesorgt: Ein BMW-Fahrer sollte in Dietenheim an einer Tankstelle von der Polizei kontrolliert werden. Doch der Fahrer raste davon. Auf seiner Flucht machte er mit seinem BMW der 5er Baureihe waghalsige Überholmanöver und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Mehr dazu lesen Sie hier: Verfolgungsjagd: BMW-Fahrer rast durch Dietenheim und über die Landstraßen Die Streifenbeamten hatten die Verfolgung zunächst aufgrund der widrigen Wetterverhältnisse abgebrochen, nachdem der Wagen die Autobahn bei Altenstadt wieder verlassen hatte und auf der Landstraße weiter gerast war.

Im Laufe der Ermittlungen gelang es der Polizei jetzt, den Fahrer, einen 42 Jahre alten Mann, zu ermitteln. Am Montag standen die Beamten mit einem Durchsuchungsbeschluss bei dem Mann aus dem Großraum Laupheim vor der Haustür.

Verfolgungsjagd mit der Polizei: Teurer BMW beschlagnahmt

Einen Beschlagnahmebeschluss für den hochwertigen BMW des Mannes hatten die Polizeibeamten ebenfalls in der Tasche. Den entdeckte die Polizei in einer Tiefgarage in Illertissen und beschlagnahmte das Fahrzeug. Der 42-Jährige muss sich nun wegen mehrerer Delikte wie Durchführung eines Kfz-Rennens, Straßenverkehrsgefährdung verantworten. Auch ermittelt die Polizei wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gegen ihn.

