vor 6 Min.

Nachbar hält Verehrer für einen Dieb und ruft die Polizei

Zu einer kuriosen Verwechslung kam es am Dienstag in Illertissen: Ein Nachbar schnappt einen Dieb, der eigentlich nur Blumen bringen wollte.

Am Dienstagabend hat ein Anwohner in Illertissen die Polizei verständigt, weil er dachte, einen Einbrecher gestellt zu haben. Der Mann hatte zuvor beobachtet, wie sich ein anderer an der Haustüre einer Nachbarin verdächtig zu schaffen machte. Als der Zeuge den Unbekannten daraufhin ansprach, ergriff dieser die Flucht, wurde jedoch wenig später geschnappt.

Der "Dieb" wollte Blumen und einen Brief abgeben

Als die Polizei dazu kam, war der Vorfall schnell geklärt. Der 56-Jährige wollte der Nachbarin des Zeugen lediglich seine Aufwartung machen. Er hatte ein paar nette Zeilen verfasst und wollte diese zusammen mit Blumen an der Haustüre seiner Angebeteten anbringen. Die Nachbarin bestätigte diese Aussage. Sie kannte den Mann und wusste auch von seinem Interesse an ihr. Ob der 56-Jährige letztlich Erfolg bei der Dame hatte, ist der Polizei nicht bekannt. (az)

In Vöhringen hat die Polizei ebenfalls eine kuriose Entdeckung gemacht: „Baumhasser“ in Vöhringen ermittelt

