Nachbarn helfen bei Anmeldung zum Impfen – das kommt in Illertissen an

Plus Vor einer Woche hatte Illertissen eine Nachbarschaftshilfe für die Anmeldung zur Corona-Impfung gestartet. Der Zuspruch ist groß.

Das Interesse an der Nachbarschaftshilfe in Illertissen ist groß: Bereits wenige Stunden nach unserem Bericht über die Aktion der Stadt, die Helfer und Hilfesuchende bei der Anmeldung zur Corona-Impfung vernetzen soll, meldeten sich die ersten Interessenten. Unter dem Motto Illertissen hält zusammen hatte die Stadtverwaltung dazu aufgerufen, dass sich Betroffene melden können, die niemanden in ihrem Umfeld haben, der ihnen bei der Impfanmeldung helfen kann. Umgekehrt wurden auch Menschen aufgerufen, die bei den Formalitäten behilflich sein können. Als Ansprechpartner fungieren dabei Anja Grözinger vom Familienstützpunkt und Stadtjugendpfleger Manuel Mißbach.

Impfanmeldung in Illertissen: Betroffene und Helfer können sich melden

Am ersten Tag hätten bereits zwei Bürger ihre freiwillige Hilfe für Menschen angeboten, die Schwierigkeiten mit der Technik bei der Impfanmeldung haben. Sechs Bürger hatten sich gemeldet, die gerne Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Eine Woche später ist die Zahl der Hilfebedürftigen nach Angaben der Stadtverwaltung auf 14 angewachsen, ein weiterer Helfer kam dazu.

Einige Illertisser wollen allerdings lieber noch warten, bis auch hier vor Ort das geplante Impfzentrum in der ehemaligen Illertalklinik startet. Drei Anrufer wollen sich laut Stadtverwaltung erst dann noch mal bei der Nachbarschaftshilfe melden, sobald das Impfzentrum Illertissen geöffnet hat.

Corona-Impfung: Hierhin können sich Helfer und Hilfesuchende wenden

Unter der Telefonnummer 07303/7813 oder 07303/900215 können sich weiterhin Menschen melden, die unterstützen wollen oder Unterstützung benötigen. Erreichbar sind die beiden Nummern von Montag bis Freitag täglich von 8 bis 17 Uhr. (rjk)

