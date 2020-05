vor 19 Min.

Nachbarn verhindern mit Gartenschläuchen einen Großbrand

In Friesenhofen hat offenbar ein Bub gezündelt - und dass daraus kein Großbrand geworden ist, ist den Nachbarn zu verdanken. So bleibt es bei einem Schaden von rund 2000 Euro.

Von Wilhelm Schmid

Beherztes Eingreifen von Anwohnern mit vier Gartenschläuchen verhinderte am späten Dienstagnachmittag kurz nach 17.30 Uhr einen Großbrand: In Friesenhofen, das zum Ortsteil Christertshofen der Marktgemeinde Buch (Landkreis Neu-Ulm) gehört, hatte laut Information des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten "vermutlich" ein sechsjähriger Bub an der Ecke eines aus Holz gebauten Stadels mitten im Ort gezündelt.

Dadurch geriet ein trockener Busch, der an der Ecke des Gebäudes mehrere Meter hoch wuchs, in Brand. Jürgen Linder, Kommandant der Feuerwehr Christertshofen-Rennertshofen (die beiden Ortsteile haben eine gemeinsame Feuerwehr) kam als Erster am Brandplatz an. Er hatte von Weitem eine große Rauchwolke aufsteigen sehen und war sofort dorthin gefahren. Bei seiner Ankunft waren bereits Anwohner mit vier Gartenschläuchen im Einsatz, und während Linder einen weiteren Notruf absetzte, um der Integrierten Leitstelle (ILS) in Krumbach die Lage zu schildern, waren die ersten Löschversuche schon recht erfolgreich.

Als die Feuerwehren eintrafen, war der Brand schon größtenteils gelöscht

Als die Feuerwehren aus dem ganzen Umkreis eintrafen - die ILS hatte die Alarmstufe "B 4 / Brand landwirtschaftliches Anwesen" ausgelöst - war die Löschtätigkeit zum großen Teil bereits erledigt. So mussten die Einsatzkräfte unter Leitung des örtlich zuständigen Kommandanten Jürgen Linder nur noch Nachlöscharbeiten ausführen und mit der Wärmebildkamera der Feuerwehr Buch sicherstellen, dass keine weiteren Glutnester vorhanden waren. Neben der Ortswehr waren folgende Wehren im Einsatz: Buch, Obenhausen, Nordholz, Unterroth, Illertissen sowie aus Roggenburg die Wehren der dortigen Ortsteile Messhofen und Biberach mit insgesamt rund achtzig Feuerwehrleuten.

Der Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro

Dazu kamen Führungskräfte der Kreisbrandinspektion, die "Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung" des Landkreises Neu-Ulm und Fachberater des Technischen Hilfswerks. Teilweise konnten die Kräfte aber bereits auf der Anfahrt wieder zurück beordert werden. Der vorsorglich alarmierte Rettungsdienst brauchte ebenfalls nicht einzugreifen. Zwei Polizeistreifen übernahmen die Ermittlungen zur Brandursache und zur Feststellung der Schadenshöhe, die mit rund 2000 Euro angegeben wird. Noch während der Nachlöscharbeiten konnten sämtliche auswärtige Wehren wieder abrücken und der Ortswehr die Einsatzstelle zur weiteren Nachkontrolle überlassen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen