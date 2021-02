vor 21 Min.

Nachbarschaftsstreit: Mann in Bergenstetten angeschossen

Bei einem Nachbarschaftsstreit in Bergenstetten ist auf einen Mann geschossen worden.

Plus Bei einem Streit unter Nachbarn ist am Montagmittag ein Mann schwer verletzt worden. Auf dem Hof eines Anwesens in Altenstadt-Bergenstetten kam es zu einer Schussabgabe.

Von Wilhelm Schmid und Rebekka Jakob

In Bergenstetten bei Altenstadt (Kreis Neu-Ulm) ermittelt die Polizei nach einem versuchten Tötungsdelikt. Zwei Nachbarn waren nach ersten Erkenntnissen in Streit geraten, es fielen Schüsse.

Schüsse in einem Hof in Bergenstetten: Polizei ermittelt

Nach ersten Informationen der Polizei ereignete sich die Tat gegen 12.30 Uhr. Im Hof eines Anwesens kam es zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei älteren Männern. Im Verlauf des Streits zog einer der beiden eine Faustfeuerwaffe und schoss zweimal auf seinen Kontrahenten. Anschließend flüchtete der Täter mit seinem Auto. Laut Polizeiangaben sei bei der Schussabgabe keine anderen Personen gefährdet worden. Ein weiterer Mann kam erst dazu, als er die Schüsse gehört hatte.

Angeschossener von Bergenstetten ins Klinikum Memmingen gebracht

Die Polizei kam mit mehr als zehn Streifenfahrzeugen aus allen Richtungen nach Bergenstetten, um den Flüchtenden zu stellen. Eine Streifenbesatzung erkannte das Fahrzeug anhand der Beschreibung aus dem Notruf in unmittelbarer Nähe des Tatorts. Die Polizeibeamten stoppten das Fahrzeug, der Mann wurde widerstandslos festgenommen. Der Verletzte wurde nach Polizeiangaben mit dem Rettungswagen ins Klinikum Memmingen gebracht. Erstem Anschein nach sei er schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Derzeit laufen noch die Ermittlungen der Kriminalpolizei am Tatort.

