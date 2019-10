vor 33 Min.

Nächster Austritt aus der AfD - nun von Peter Zebe

Wie auch sein Vater kehrt der Babenhauser Peter Zebe der Partei "Alternative für Deutschland" den Rücken. Er hat zuletzt das Wahlkreisbüro des Landtagsabgeordneten Christoph Maier in Memmingen geleitet.

Gerade einmal drei Tage sind vergangen, seit Roman Zebe, bisheriger Vorsitzender der AfD-Ortsgruppe Babenhausen und stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands Unterallgäu/ Memmingen, aus der Partei ausgetreten ist. Nun zieht sein Sohn, Peter Zebe, nach. Dieser hat sich bis dato ebenfalls auf Orts- und Kreisebene in der „ Alternative für Deutschland“ engagiert. Am Mittwoch gab er – wie am Montagabend sein Vater – per Pressemitteilung bekannt, aus der Partei ausgetreten zu sein und alle Ämter niedergelegt zu haben.

Peter Zebe war stellvertretender Sprecher der Ortsgruppe im Fuggermarkt und stellvertretender Schriftführer des Kreisverbands. Er nennt ebenfalls „persönliche Gründe“ für seinen Schritt. Auch beruflich wolle er sich nun „neu orientieren“, denn das „Thema Politik“ sei für ihn abgeschlossen, so seine knappe Erklärung. Peter Zebe war zuletzt als Leiter des Wahlkreisbüros tätig, welches der Landtagsabgeordnete und Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag, Christoph Maier, Anfang Oktober in Memmingen eröffnet hatte.

Wie berichtet, hatte Roman Zebe bekannt gegeben, dass die Babenhauser AfD bei der Kommunalwahl 2020 mit keiner eigenen Liste antreten werde. Der Kreisverband bestätigte dies. Die Ortsgruppe bestehe fort und werde „auch in der Zukunft unter neuer Führung das politische Geschehen auf örtlicher Ebene mitgestalten“, hieß es. (stz)

