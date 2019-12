Nächstes Reiseziel: Illertissen?

Plus Immer mehr Auswärtige übernachten im Kreis Neu-Ulm – darunter auch Urlauber. Illertissens Wirtschaftsförderer sagt: Das Potenzial der Branche ist nicht ausgeschöpft.

Immer mehr Menschen verbringen ihren Urlaub in Bayern. Gut 100 Kilometer südlich, an den Touristen-Hotspots im Allgäu, sind es manchen Einheimischen in den Sommermonaten mittlerweile sogar zu viele: Wanderwege sind überlaufen, am Schloss Neuschwanstein werden an manchen Tagen alle paar Minuten Reisegruppen durch die Drehkreuze geschleust. Im Landkreis Neu-Ulm ist die Situation wesentlich entspannter. Es gibt zwar auch hier Schlösser, Klöster, Museen und Radwege – vor Urlaubermassen bleiben diese jedoch verschont. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels oder sonstigen Beherbergungsstätten ist aber auch dort in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Henning Tatje, Wirtschaftsförderer der Stadt Illertissen, sagt sogar: „Der Tourismus in der Region boomt schon lange.“ Das Potenzial der Branche werde allerdings noch nicht gänzlich genutzt.

Vielerorts bräuchte es Tatje zufolge lediglich ein größeres Bewusstsein für den Tourismus. Denn in Illertissen sei die Struktur beispielsweise bereits vorhanden. Es gebe genug Übernachtungsmöglichkeiten, darunter fünf Hotels und einen Campingplatz, und die Stadt habe einiges zu bieten: Ein Schloss, Museen, einen Kletterturm und ein Freizeitbad. Dazu kämen Veranstaltungen wie Live im Sperrbezirk oder Run Bike Rock, die längst nicht nur die Einheimischen anlocken. Ein weiterer Magnet: die Iller und der von Oberstdorf bis Ulm verlaufende Iller-Radweg. „Viele Menschen, die hierher kommen, sind fahrrad- oder naturaffin“, sagt Tatje. Doch auch wegen ihrer Nähe zu Ulm, zum Allgäu oder zu Baden-Württemberg liege die Vöhlinstadt günstig. „Für die Menschen ist das spannend. Sie können hier im wahrsten Sinne des Wortes Grenzerfahrungen machen“, sagt Tatje.

Der von Oberstdorf bis Ulm verlaufende Iller-Radweg zieht viele Fahrradfahrer in den Landkreis Neu-Ulm. Bild: Dominik Stenzel (Archiv)

Im Landkreis Neu-Ulm sind vier Attraktionen hervorzuheben

Auch Andrea Engel-Benz, Tourismusbeauftragte im Landratsamt, sagt: „Wir haben in unserem Landkreis schon ein paar sehenswerte Schätze zu bieten.“ Das Illertisser Vöhlinschloss, das Kloster Roggenburg, die Klosterkirche Elchingen und die Weißenhorner Altstadt seien besonders hervorzuheben. Als Tourismus-Hochburg könnte der Kreis Neu-Ulm zwar nicht bezeichnet werden – dennoch ist die Zahl der Übernachtungen laut Statistik des Landratsamts in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen: im Zeitraum von 2009 bis 2018 von knapp 296000 auf mehr als 495000. Einen erheblichen Teil der Menschen, die hier übernachten, machten aber wohl Geschäftsreisende aus, sagt Engel-Benz: „Es zeigt, dass es der Wirtschaft in der Region gut geht.“ Außerdem machten Durchreisende nahe der A7 gerne Halt – zum Beispiel Niederländer, die auf dem Weg in den Süden sind. Der Illertisser Campingplatz sei für sie ein beliebtes Ziel. Auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer belege dies: Nur 1,7 Tage verbringen die Menschen durchschnittlich nach ihrer Ankunft im Landkreis Neu-Ulm. 2019 werden laut Engel-Benz wohl erstmals seit neun Jahren am Ende weniger Übernachtungen als im Vorjahr registriert – was auch daran liegen könnte, dass es in Ulm immer mehr Betten gebe. Sorgen bereitet der Trend Engel-Benz aktuell noch nicht: „Wir werden das aber beobachten.“

Illertissen ist die einzige in der Statistik berücksichtigte Kommune aus dem Kreis Neu-Ulm, die bei den Übernachtungen keinen Rücklauf zu verzeichnen hat. 51375 Menschen haben in der Vöhlinstadt von Januar bis Oktober übernachtet – 4,8 Prozent mehr als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Betten sind allerdings im Schnitt nur zu 35 Prozent ausgelastet. Auch deswegen sagt Wirtschaftsförderer Tatje: „In der Region bräuchte es eine höhere Sensibilität für den Tourismus, um das wirtschaftliche Potenzial voll auszunutzen.“ Denn dieses sei riesig: Nicht nur die Tourismusbranche selbst, sondern auch Bereiche wie die Gastronomie oder der Einzelhandel könnten von mehr Urlaubern profitieren.

Eine Tourist-Info für Illertissen?

Doch wie könnten noch mehr Menschen in die Region gelockt werden? Und länger dort gehalten werden? „Mir schwirrt da so einiges im Kopf herum“, sagt Tatje. Die Möglichkeiten im Landkreis könnten mit Karten oder Broschüren noch offensiver beworben werden, denn: „In Zeiten des Übertourismus wenden sich Menschen weniger bekannten Zielen zu“, sagt Tatje. In Illertissen könnte die Vermarktung als Bienen- und Gartenstadt offensiver vorangetrieben werden. Zudem sei ein Magazin denkbar, das regelmäßig über Entwicklungen, Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten in der Vöhlinstadt informiert. Oder eine zentrale Anlaufstelle für Urlauber: Im Rahmen der Gewerbeausstellung „Schaufenster“ wurde bereits im Juni des vergangenen Jahres ein Leerstand in der Hauptstraße, in dem sich nun ein Friseurgeschäft befindet, zu einer solchen „Tourist-Info“ umfunktioniert. „Die Gäste waren überrascht, dass es so etwas in Illertissen gibt“, sagt Tatje.

Der Wirtschaftsförderer hält viel von solchen Anlaufstellen: Man könnte auf diesem Weg nicht nur Flyer, Broschüren oder Karten an die Urlauber bringen. Durch den unkomplizierten Kontakt mit Ortskundigen erhielten sie auch Tipps, was es in Illertissen und in der Umgebung zu erleben gibt: „Dadurch können sie länger im Ort gehalten werden“, erklärt Tatje. Konkrete Pläne, eine solche Tourist-Info in der Vöhlinstadt dauerhaft zu etablieren, gebe es derzeit nicht: „Solche Dinge müssen für die Stadt finanzierbar sein“, sagt Tatje. Trotzdem wolle er seine Augen offen halten.

Eine Illertisserin organisiert ein Weihnachtsfest für Alleinstehende. Mehr dazu lesen Sie hier:Illertisserin organisiert ein Weihnachtsfest für Alleinstehende