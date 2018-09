18:00 Uhr

Nächtliche Irrfahrt endet mit Strafanzeige

Drei Männer in einem Auto suchten den Heimweg - vergebens. Ihre Irrfahrt endete in Vöhringen. Und das noch recht ungemütlich.

Eigentlich wollten sie am Freitagabend nach der Arbeit nur möglichst schnell nach Hause: Drei Männer aus Albanien machten sich in einem Auto in München auf den Weg. Dies teilte die Polizei mit. Doch weil der Beifahrer, der den Weg kannte, einschlief, folgte eine Irrfahrt. Statt nach Salzburg lenkte der Mann am Steuer den Wagen nach Stuttgart. Nachdem sie zwei Stunden in die falsche Richtung gefahren waren, korrigierten sie den Kurs. Der Beifahrer schlief jedoch erneut ein: Der Fahrer fuhr Richtung Kempten, also wieder falsch. Bei Vöhringen verlor er den Mut und lenkte das Auto von der Autobahn. Und zwar in Schrittgeschwindigkeit, weshalb eine Polizeistreife den Wagen kontrollierte. Das war gegen 3 Uhr. Das Problem: Der Mann am Steuer konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Er musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 300 Euro hinterlegen. Die Polizei ermittelt wegen Fahrens ohne Erlaubnis und wegen der Ermächtigung dazu (gegen den Beifahrer). (az)

