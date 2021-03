vor 48 Min.

Nächtlicher Feuerwehreinsatz: Gas tritt in Bellenberger Gaststätte aus

Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag nach Bellenberg ausgerückt.

Eine Zeitungszustellerin hört nachts ein Alarmsignal, das aus einer Gaststätte in Bellenberg heraus schallt. Die Feuerwehr kann die Ursache schnell finden.

Eine Zeitungsausträgerin gab den entscheidenden Hinweis: Die Feuerwehr ist in der Nacht zum Donnerstag wegen eines Gasaustritts in Bellenberg im Einsatz gewesen. Laut Polizei hörte die Zustellerin gegen 2.30 Uhr in der Memminger Straße einen akustischen Feueralarm, der aus einer Gaststätte heraus schallte. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Ursache schnell herausfinden.

Eine undichte CO 2 -Flasche, die an der Zapfanlage angeschlossen war, hatte den Melder ausgelöst. Den Einsatzkräften war es möglich, das Leck abzudichten und die Gaststätte entsprechend zu lüften. An dem nächtlichen Einsatz waren die Feuerwehren Bellenberg, Au und Vöhringen sowie Rettungskräfte des Bayerischen Roten Kreuzes beteiligt. (AZ)

Lesen Sie auch:

Themen folgen