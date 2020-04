00:31 Uhr

Nächtlicher Großeinsatz: Polizei sucht Vermissten

Der Rentner wird am Donnerstagmorgen in Bellenberg gefunden. Nachmittags rückt die Feuerwehr nach Au aus

Zahlreiche Polizisten haben in der Nacht zum Donnerstag nach einem vermissten Mann gesucht. Der Senior wurde am Morgen verletzt in Bellenberg gefunden.

Wie die Polizei mitteilt, meldete sich gegen 3 Uhr nachts telefonisch eine besorgte Ehefrau. Ihr Mann, der seinen 80. Geburtstag bereits gefeiert hat, habe gerade eben das Haus verlassen und sei nun zu Fuß unterwegs. Er sei nur mit Hose, Pullover und Socken bekleidet aus der Wohnung gegangen und irre nun vermutlich hilflos umher. Ein Großeinsatz startete. An der Suchaktion waren insgesamt zehn Streifen aus dem Polizeipräsidium Schwaben Süd/West und aus dem angrenzenden Polizeipräsidium Ulm beteiligt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte durch einen Polizeihubschrauber.

Gegen 7 Uhr morgens wurde der Rentner auf einem Firmengelände in Bellenberg von Mitarbeitern entdeckt. Der Mann hatte Verletzungen, die laut Polizei von einem Sturz her rührten. Zunächst wurde der Senior vor Ort medizinisch versorgt, dann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Alarm ging am Donnerstagnachmittag ein, woraufhin zahlreiche Einheiten der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei nach Au ausrückten. Grund war der Austritt eines Gefahrstoffs in der Halle eines Gewerbebetriebs im Bereich der Aumühle an der Betlinshauser Straße. Wie sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte herausstellte, war aus einem Fass Heizöl ausgelaufen. Es traf auf dem Hallenboden mit dort gelagertem Streusalz zusammen, sodass sich eine starke chemische Reaktion entwickelte, in deren Folge ein auffälliger Essiggeruch entstand.

Die Feuerwehren aus Au und Illertissen sowie Gefahrgut-Spezialkräfte des Landkreises wurden vom Fach-Kreisbrandmeister für Gefahrgut, dem promovierten Diplom-Chemiker Michael Ebner, beraten und gingen unter Vollschutz vor, um Stoffproben aufzunehmen. Nachdem diese vom Fachmann geprüft worden waren, wurde das im Fass verbliebene Heizöl aus dem defekten Gefäß gepumpt. Die ausgelaufenen Chemikalien, die miteinander reagiert hatten, konnten in einen sicheren Behälter aufgenommen werden. Somit wurde eine Ausbreitung des Gefahrstoffs auf die Umwelt verhindert.

Der Einsatz erstreckte sich über mehrere Stunden. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Sachschadens war am Freitag noch nichts bekannt. (az/wis)

