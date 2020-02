vor 18 Min.

Närrische Verwechslung bei Rathaussturm in Kellmünz

Beim Rathaussturm in Kellmünz stellen die Illerhexen allerlei Schandtaten an den Pranger – und führen den Falschen ins Freie.

Von Zita Schmid

Beim Rathaussturm in Kellmünz ist in diesem Jahr nicht alles rund gelaufen. Zwar stürmten die Kellmünzer Illerhexen den Amtssitz des Bürgermeisters, wie es Tradition ist – doch sie führten den Falschen hinaus vor das Rathaus. Nicht Bürgermeister Michael Obst versteckte sich unter der Maske, sondern sein Stellvertreter Helmut Rieder. Er hatte klammheimlich dessen Platz eingenommen.

Dabei hatten die Illerhexen vor dem Rathaussturm noch alles im Griff. Die Vorbereitungen für die närrische Machtübernahme liefen prächtig und schnell hatten sie die vielen abendlichen Besucher auf ihre Seite gezogen. „Wie letztes Jahr, so auch dieses Jahr, wollen wir die Wahrheit verkünden und uns mit den Bürgern verbünden“, startete die Oberhexe und Vorsitzende der Narrenzunft Natascha Fischbach die Rede über die Schandtatenliste, um „diskret verdeckte Schiebereien“ des Kellmünzer Marktrats an den Pranger zu stellen. So zweifelten die Hexen an einem zeitnahen Bau der neuen Sporthalle. „Wann das zustande kommt, wissen nur die arg Schlauen. Das könnte noch ein paar Jahre dauern“, hieß es. Und auch die letztjährige Sperrung der Illerbrücke samt Treppenturm war ihnen ein Dorn im Auge. Denn an diesem Turm war „die Treppe zu eng, das Licht nachts aus. Die Kellmünzer blieben dann lieber zu Haus“, sagte Fischbach.

Verrückte Idee: eine schwimmende Solaranlage

Unterstützt wurden die Hexen in ihrem närrischen Vorhaben vom Kellmünzer Musikverein, der den Besuchern mit Faschingsliedern einheizte. Auf ihrer Seite hatten die Illerhexen außerdem die kleinsten Narren der Marktgemeinde: die Kindergartenkinder und die Sportler des Jungen- und Mädchenturnens. Auch ihre Tänze sorgten für tolle Faschingsstimmung.





Dann formierten sich die Hexen zum Sturm auf das Rathaus. Dort fand im Obergeschoss gerade die anberaumte Narrensitzung statt. Unter dem Tagesordnungspunkt „Schwimmende Solaranlage auf dem Kellmünzer See“ kam die Idee auf, die Turnhalle doch gleich auf diese Solar-Plattform zu bauen. Der selbst produzierte Strom könne für den Hallenbetrieb verwendet werden. Zudem – so der verrückte Gedankengang – könnten dort dann auch Tauchsieder angeschlossen werden. Beim Neujahrsschwimmen wäre das Wasser dann wärmer.

Das Spinnen weiterer Pläne hatte ein Ende, als die Hexen kamen. Sie nahmen den Bürgermeister, der wie andere am Ratstisch eine Indianermaske trug, gefangen. Im dunklen Gang schaffte es Obst wohl, sich aus den hölzernen Fesseln zu befreien – und Rieder nahm seinen Platz ein. Der Tausch wurde erst später offenkundig, als im Freien die Maske abgenommen wurde. Die Hexen reagierten gnädig. Sie zollten den Männern sogar Respekt, dass diese es wohl geschafft hatten, sie an der Nase herumzuführen.

