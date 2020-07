vor 17 Min.

Nahwärmenetz in Winterrieden: Die Arbeiten haben begonnen

Gemeinsam mit Vertretern der Memminger Firmen Alois Müller und E-Con GmbH sowie Bürgermeister Hans-Peter Mayer nehmen die Betreiber der Winterrieder Nahwärmeversorgung – Georg Ruef und seine beiden Söhne Daniel und Fabian – die ersten Rohre der Hauptleitung in Augenschein.

Plus Rohr für Rohr nimmt das Nahwärmenetz in Winterrieden Gestalt an. Anschließen lassen sich zunächst rund 50 Haushalte, um künftig erneuerbare Energiequellen zu nutzen.

Von Claudia Bader

Die Arbeiten für das Nahwärmenetz in Winterrieden haben begonnen. Die ersten Rohre der Hauptleitung sind bereits verlegt. In einem 1,4 Meter tiefen Schacht führen sie von der Heizzentrale auf dem Anwesen Ruef entlang der Hauptstraße in Richtung Pfarrkirche St. Martin.

Das gut isolierte Leitungsnetz soll künftig Anlieger der Haupt-, Garten-, Blumen-, Rosen- und Reichauer Straße sowie des Ahornwegs, Kerkerwegs, Merzenbergs und der Schulstraße mit Wärme aus erneuerbaren Energien versorgen. Gespeist wird das Netz mit Biogas-Abwärme und mit Wärme, die durch das Verheizen von Holzhackschnitzel aus dem Gemeindewald entsteht. Getrocknet werden diese wiederum mit Restwärme aus der Biogasanlage.

Erste Nahwärmeversorgung im Raum Babenhausen

Gemeinsam mit seinen Söhnen Daniel und Fabian hat Landwirt Georg Ruef die Ruef Nahwärme GmbH gegründet. „Unser Ziel ist es, in Winterrieden ein Nahwärmenetz für viele Jahre aufzubauen, das den Bewohnern Versorgungssicherheit garantiert und bei Bedarf immer wieder erweitert werden kann“, sagt Ruef. Die Gesamtkosten des 2,7 Kilometer langen Leitungsnetzes inklusive Biomasseheizwerk, Wärmeleitung, Hausanschlüsse, Planung und Löhne beziffert er auf mehr als eine Million Euro.

Rund 50 Winterrieder lassen ihre Häuser nun an das Nahwärmenetz anschließen. Die ersten Haushalte können das voraussichtlich bereits im kommenden Oktober tun, kündigt Ruef an. Ausgelegt sei das Netz für rund 150 Häuser.

Das von der Firma E-Con AG Memmingen geplante Projekt beinhalte die erste Nahwärmeversorgung in der Verwaltungsgemeinschaft Babenhausen, informiert Andreas Müller von der gleichnamigen Heizungsbaufirma. Das Memminger Unternehmen wird die Anlage betriebsfertig an die Ruef Nahwärme GmbH übergeben. Sowohl die Investitions-, als auch die Wartungskosten von Nahwärmenetzen seien deutlich niedriger als diejenigen von Heizungen, die mit Öl, Pellets oder Luftwärme betrieben werden, verdeutlicht Müller. Die Hausbesitzer könnten sich die Kosten für eine eigene Heizung und deren Wartung sparen und sich auf eine 100-prozentige Versorgungssicherheit verlassen.

Die Gemeinde Winterrieden unterstütze das Projekt Nahwärmeversorgung nach Kräften, sagt Bürgermeister Hans-Peter Mayer. Sowohl im kommunalen als auch im privaten Bereich wolle die Gemeinde die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren Energien fördern, zur Vermeidung von CO2 beitragen und eine regionale Wertschöpfung erzielen.

Lesen Sie außerdem: Ein kleines Dorf ist im Klimaschutz ganz groß

Rein rechnerisch werde in Winterrieden derzeit mit Fotovoltaik- und Biogasanlagen 1,5-mal so viel Strom erzeugt, wie der Ort benötige. In Sachen Wärme fiel die Bilanz hingegen bisher weniger positiv aus: Die Hälfte der Haushalte heizt noch mit Öl, neun Prozent mit Flüssiggas. Nur ein Viertel nutzte zuletzt erneuerbare Energiequellen wie Biomasse und Biogas oder die Solarthermie.

Die Nahwärmeversorgung in Winterrieden sei bereits vor einigen Jahren als vorrangiges Ziel des Energieteams unter Leitung des mittlerweile verstorbenen, früheren Zweiten Bürgermeisters Manfred Kienle initiiert worden, informiert Bürgermeister Mayer. Neben der Turn- und Festhalle werde die Gemeinde auch den Kindergarten „Haus der kleinen Strolche“ an das Nahwärmenetz anschließen.

Während der gesamten Baumaßnahme ist in Winterrieden mit erheblichen Verkehrsbelastungen zu rechnen. Der Durchgangsverkehr werde umgeleitet, so Mayer.

Weitere Nachrichten aus Winterrieden:

Themen folgen