Namensdebatten: Wie kommt das Wort „Mohr“ in Mohrenhausen?

Plus Derzeit wird viel über vermeintlich rassistische Bezeichnungen diskutiert, beispielsweise über das „Drei Mohren Hotel“ in Augsburg. Was die Mohrenhauser zum Namen ihres Dorfes sagen.

Von Anna Katharina Schmid

Mohrenhausen liegt nördlich von Kettershausen, in der Nähe der Günz und des Rieds. Etwa 250 Einwohner leben dort. Einige von ihnen verfolgten die Diskussionen um das „Drei Mohren Hotel“ in Augsburg mit, das nun umbenannt wird in Maximilian’s (wir berichteten). Lange hatte es Forderungen in diese Richtung gegeben – der Begriff „Mohr“ habe einen rassistischen Hintergrund, hieß es. Auch Namen von Straßen, Gaststätten und Einrichtungen rückten in diesem Kontext zuletzt in ein anderes Licht, etwa der U-Bahnhof Mohrenstraße in Berlin. Warum es um den Namen des kleinen Dorfes im Unterallgäu keine Debatte gibt.

Der Bürgermeister wurde des Öfteren auf Mohrenhausen angesprochen

Markus Koneberg, Bürgermeister von Kettershausen, wurde in der vergangenen Zeit des Öfteren auf den Ortsteil Mohrenhausen angesprochen. „Immer im Scherz“, sagt er. Es gebe jedoch keine ernst gemeinten Anträge, niemand wolle den Dorfnamen ändern. Anders als beim „Drei Mohren Hotel“ ist die Herkunft des Namens bei Mohrenhausen nicht geklärt. Doch es gibt Vermutungen – und diese haben nichts mit dunkelhäutigen Menschen zu tun.

In der Chronik „850 Jahre Kettershausen“ ist ein kurzer Abschnitt über das Dorf zu finden. Erste Erwähnungen gab es demnach bereits 1187, damals bezeichneten Urkundenschreiber den Ort als „Morinhusen“. Darüber hinaus finden sich aber keine Hinweise auf den Hintergrund des Namens. Karl Abler, der im Dorf aufgewachsen ist und dort lebt, sagt: „Meine Mutter und viele Ältere haben den Namen auf das Moor zurückgeführt.“ Mohrenhausen liegt schließlich in der Nähe des Kettershauser Rieds, einem geschützten Niedermoorgebiet. Viele ältere Menschen erinnern sich dem 57-Jährigen zufolge daran, dass dort früher auch Torf gestochen wurde. „Wir sind stolz auf unser Dorf und den Namen“, sagt Abler.

In Mohrenhausen selbst haben die Bewohner zuvor nie über den Namen diskutiert

Fabian Fischer, der im Kettershauser Gemeinderat sitzt, vertritt die gleiche Meinung: „Wir wollen unseren Namen behalten.“ Natürlich habe man im Dorf über Rassismus und die damit verbundenen Debatten gesprochen, was Fischer als wichtig empfindet. Doch in Bezug auf den Dorfnamen sehe er keinen Handlungsbedarf. „Haben wir hier keine wichtigeren Themen?“, fragt Fischer.

Alle Bewohner verbänden den Namen Mohrenhausen mit dem Moor, einen rassistischen Hintergrund habe er nicht. Der Ortsname werde auch von Außenstehenden nicht in diesem Sinne aufgenommen. „Es hat mich noch nie jemand mit meinem Dorf aufgezogen“, sagt Fischer. Der 33-Jährige hat in einer Whatsapp-Gruppe, in der viele Mohrenhauser Mitglied sind, nachgefragt, ob jemand anderer Ansicht sei: „Niemand hat Erfahrungen in diese Richtung gemacht, wir sind alle einheitlicher Meinung.“

Mohrenhausen sei eben einfach ein Ortsname, wie Tafertshofen oder Kettershausen. Vor der Debatte um rassistische Bezeichnungen habe man im Dorf noch nie darüber diskutiert. „Falls der Namen doch irgendjemanden stört, kann er gerne ins Dorf kommen und mit uns reden“, sagt der Gemeinderat. „Wir sind offen dafür.“

